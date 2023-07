Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo về Trại hè Vietnam Airlines

Theo Công an Hà Nội, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage “Trại hè VietNam Airlines 2”, “Trại Hè Hướng Nghiệp Hàng Không”, “Trại Hè Hướng Nghiệp Hàng Không 2”,... với giao diện, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Công an Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới.

Khi phụ huynh có nhu cầu liên hệ cho con em tham gia “Trại hè”, các đối tượng sẽ gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển, mã ứng viên và dẫn dắt phụ huynh trao đổi qua Zalo của “chuyên viên”. Với tư vấn được miễn phí, bao ăn, bao ở, nhưng học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền.

Ban đầu là giá vé máy bay nội địa vài triệu đồng, sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng. Khi số tiền đặt vé ngày càng nhiều, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này.

Trước chiêu trò trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội , đề nghị người dân cảnh giác khi tìm hiểu các thông tin về chương trình hoạt động trại hè mời chào trên các trang mạng xã hội. Khi gặp trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.