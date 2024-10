Công an Đắk Lắk tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT

Ngày 29/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho nhân dân và cung cấp thông tin về trật tự an toàn giao thông (TT-ATGT) giữa cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/10/2024, lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng đã thực hiện tuyên truyền trực tiếp về phổ biến, giáo dục pháp luật về TT-ATGT được 571 buổi tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học, khu dân cư trên địa bàn, thu hút hơn 219.000 lượt người tham gia, gắn với phát quà và mũ bảo hiểm đạt chuẩn; thường xuyên tổ chức phát tờ rơi và phát loa lưu động bằng 2 thứ tiếng Kinh và Ê Đê với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Lực lượng CSGT đã sử dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TT-ATGT nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông; phối hợp với cơ quan thông tin trong và ngoài ngành đăng tải 1.301 tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng, Zalo cảnh sát giao thông... về kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; gương người tốt việc tốt, tình hình TT-ATGT trên địa bàn tỉnh và kết quả xử lý vi phạm theo các chuyên đề của lực lượng CSGT, thu hút hơn 232.000 lượt người theo dõi. Tổ chức cho các đơn vị vận tải, cơ sở giáo dục ký 214.367 bản cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; tổ chức cho 16.215 chủ phương tiện lắp đèn, dán phản quang cho xe máy cày... vận động lái xe trang bị chóp nón, biển cảnh báo, sơn, dán giấy phản quang phía sau xe, trang bị cho phương tiện tối thiểu 2 chóp nón hoặc 2 biển cảnh báo tam giác có phản quang và hướng dẫn lái xe cách đặt khi gặp sự cố.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức Ký biên bản thống nhất cơ chế, hình thức phối hợp cung cấp, tiếp nhận thông tin, hình ảnh, video về trật tự an toàn giao thông giữa các cơ quan thống tấn, báo chí, truyền thông với công an tỉnh.