Con số thiệt hại tăng vùn vụt sau siêu bão số 12

Thông tin mới nhất về tình hình thiệt hại tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên do ảnh hưởng của cơn bão số 12, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, con số người chết do bão đã lên 69 và hơn 30 người khác hiện đang mất tích.



Cụ thể, bão số 12 đã khiến 69 người chết, tăng 25 người so với báo cáo nhanh ngày 05/11 (Thừa Thiên Huế: 06 người; Quảng Nam: 10 người; Quảng Ngãi: 05 người; Bình Định: 05 người; Phú Yên: 01 người; Khánh Hòa: 27 người; Lâm Đồng: 03 người; Kon Tum: 01 người; Đắk Lắk: 01 người và 10 người do sự cố tàu vận tải).

Hiện còn 30 người mất tích, tăng 11 người so với báo cáo nhanh ngày 05/11 (Quảng Trị : 01 người; Thừa Thiên Huế: 03 người; Quảng Nam: 10 người; Quảng Ngãi: 01 người; Bình Định: 05 người; Phú Yên: 02 người; Khánh Hòa: 05 người và 03 người do sự cố tàu vận tải).

69 người chết, 30 người mất tích, 1.484 nhà bị sập đổ, 119.222 nhà bị tốc mái, hư hỏng...là những con số thiệt hại “khủng khiếp” do bão số 12 gây ra tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Bão số 12 đã khiến 1.484 nhà bị sập đổ (Quảng Nam: 03 nhà; Quảng Ngãi: 15 nhà; Bình Định: 144 nhà; Phú Yên: 177 nhà; Khánh Hòa: 993 nhà; Gia Lai: 16 nhà; Đắk Lắk: 119 nhà; Đắk Nông: 14 nhà; Lâm Đồng: 03 nhà) và 119.222 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Trị: 05 nhà; Quảng Nam: 107 nhà; Quảng Ngãi: 229 nhà; Bình Định: 770 nhà; Phú Yên: 18.516 nhà; Khánh Hòa: 97.930 nhà; Ninh Thuận: 65 nhà; Gia Lai: 140 nhà; Đắk Lắk: 1.334 nhà; Kon Tum: 27 nhà; Đắk Nông: 12 nhà; Lâm Đồng: 87 nhà).

Ngoài ra, 7.990 ha lúa bị ngập lụt, tăng 2.694ha so với báo cáo nhanh ngày 05/11 (Quảng Trị: 5,8ha; Quảng Nam: 70ha; Quảng Ngãi: 1.149ha; Bình Định: 1.452ha; Phú Yên: 952ha; Khánh Hòa: 3.826 ha; Gia Lai: 25 ha: Đắk Lắk: 410 ha; Lâm Đồng: 100 ha); 14.559 ha rau, hoa màu bị ngập, thiệt hại: 14.559 ha (Quảng Trị: 7.205ha; Thừa Thiên Huế: 761ha; Đà Nẵng: 122ha; Quảng Nam: 650ha; Quảng Ngãi: 887ha; Bình Định: 440 ha; Phú Yên: 999ha; Khánh Hòa: 1.620 ha; Ninh Thuận: 2ha; Gia Lai: 732 ha; Đắk Lắk: 7.959 ha; Đắk Nông: 110 ha; Lâm Đồng: 205ha); 24.942 lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại (Thừa Thiên Huế: 206 lồng; Đà Nẵng: 80; Quảng Ngãi: 23 lồng; Bình Định: 75 lồng; Phú Yên: 238 lồng; Khánh Hòa: 24.320 lồng).

Về thủy lợi:

- Tỉnh Quảng Nam: Hồ Nước Rôn, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, dung tích 1,1 triệu m3, đập cao 21,5m dài 111m, tràn xả lũ tự do ngưỡng (+108) m, rộng 30m. Trong hai ngày 04 và 05/11 tổng lượng mưa trong khu vực hồ là 1215 mm. Lúc 1h ngày 06/11 hồ Nước Rôn bị vỡ tràn xả lũ, hiện đã xói đến nền đá gốc ở cao trình (+101) m. Mực nước hiện tại hạ xuống đến cao trình vết vỡ. UBND huyện Bắc Trà My đã di dời 250 hộ dân ở hạ du, không có thiệt hại về người; đến nay, số dân di dời đã trở về nhà.

-Tỉnh Khánh Hòa: Đối với sự cố sạt lở mái thượng lưu đập của 02 hồ Đá Bàn và Tiên Du, đã triển khai phương án xử lý ban đầu là hạ thấp mực nước hồ Đá Bàn xuống +58m (MNDBT +63m) và hồ Tiên Du đến cao trình +320m (MNDBT +329m) sau đó xếp rọ đá phía chân, lát lại đá lát mái để bảo đảm an toàn mái đập trong mùa mưa lũ khi hết mùa mưa lũ sẽ sửa chữa triệt để những vị trí sạt trượt.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực PCTT Bộ Công thương, tính đến 6h/07/11, tình hình hệ thống lưới điện tại Khánh Hòa còn 02 TBA 110kV Ninh Hòa và Ninh Thủy và 02 TBA 110 kV của khách hàng (Huyndai Vinashin, Dệt Nha Trang Khánh Hòa) chưa khôi phục được, dự kiến đến 07/11 sẽ khôi phục xong.

Thiệt hại về giao thông do bão số 12 :

- Tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng: Quốc lộ 1: Có 03 điểm với tổng chiều dài 10,8 km bị ngập sâu 0,4-1,0m, tắc đường hoàn toàn; Đường Hồ Chí Minh: Sạt taluy dương tại Km 1497 gây tắc đường hoàn toàn; Đường Trường Sơn Đông: Có 02 điểm với tổng chiều dài 04km bị sạt taluy dương gây tắc đường hoàn toàn. Hiện các cơ quan chức năng đang chốt chặn đảm bảo giao thông và hố sụt; Một số điểm thuộc quốc lộ 14D, 14E, 24C và 40B bị ngập gây tắc đường.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 2 điểm thuộc đường Trường Sơn Đông (Km160+950 và Km175A+950) bị tắc đường hoàn toàn và một số điểm thuộc quốc lộ 24, 24B, 24C bị ngập, tắc đường; Tỉnh Bình Định: Trên quốc lộ 1 (từ Km 1203+00 – Km 1204+00) nước ngập gây tắc đường hoàn toàn; Tỉnh Khánh Hòa: Quốc lộ 27C (từ Km56+00 – Km61+500) vẫn tắc đường; Tỉnh Kon Tum: 03 điểm trên đường Trường Sơn Đông bị sạt taluy dương gây tắc đường.

Đường sắt: Khu vực Hảo Sơn - Đại Lãnh (Đèo Cả) tỉnh Phú Yên chưa thông tuyến, hiện Tổng công ty đường sắt Việt Nam tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô qua khu vực nay và đang khẩn trương sửa chữa, dự kiến thông đường trước ngày 09/11.