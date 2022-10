Co ro với gió lạnh đầu mùa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 6 và nhiễu động trong đới gió đông nên trong những ngày gần cuối tháng 10, khu vực phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Thời tiết đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh nên nhiều người trang bị những chiếc áo ấm xuống đường. Thậm chí có người dã mặc những chiếc áo ấm to sụ. Người bán rau đầu ngõ thu mình trong chiếc áo mưa chống rét. Bác tự quản già tranh thủ nhấp ngụm trà nóng cho ấm người trong lúc làm nhiệm vụ. Hai người bán hàng rong nhà ở Thanh Trì đã phải dậy đi chợ bán hàng từ rất sớm. Hôm nay trời lạnh hàng ế nên các chị đã phải nán lại để mong bán được hết hàng. Cụ già ngồi co ro tại ngã tư phố Bà Triệu - Hai Bà Trưng chờ người bơm xe. Do không khí lạnh tràn về quá bất ngờ, nhiều người dân chưa kịp chuẩn bị áo ấm, đành phải sử dụng áo mưa để tránh rét. Chị Nguyễn Thị Ánh đến từ Hưng Yên, bán hoa quả dạo trên các phố phường Hà Nội. Mỗi ngày chị dắt xe đi bộ mấy chục cây số, chị bắt đầu bán hàng từ 2 giờ chiều đến khoảng 9-10 giờ tối mới hết hàng. Còn anh Toại, quê ở Yên Bái đang tranh thủ dừng nghỉ cùng người đồng nghiệp trên góc phố Lò Đúc trong lúc chờ cuốc xe mới chia sẻ: “Những ngày mưa lạnh, người ta ngại ra đường mua bán nên công việc giao đưa hàng sẽ nhiều hơn..”. Các bé được bố mẹ đưa đến trường với mũ len và áo khoác giữ ấm. Các em nhỏ trường Mầm non Đinh Tiên Hoàng thích thú khi được các cô cho ra đường. Những người lao động cảm nhận rõ rệt về cái lạnh đầu tiên trong năm. Bên bếp than hồng, ngô nướng là thứ quà vặt hấp dẫn những ngày lạn >>> Mời độc giả xem thêm video

Cúc họa mi - Nàng thơ Hà Nội ngày chớm đông (Nguồn VTV24)

