Cô gái 19 tuổi đâm chết bạn trai vì dám cãi nhau trong phòng ngủ

(Kiến Thức) - Khi Đoàn Thị Bé Quyền (19 tuổi, quê An Giang) đang ngủ với bạn trai trong phòng thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, cô gái 19 tuổi dùng dao đâm chết bạn trai rồi bỏ trốn.

Ngày 23/10, Công an quận 7, TP HCM đang giữ Đoàn Thị Bé Quyền (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang, trú quận 7) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Điệp Thanh Sang (SN 1994, ngụ tỉnh Sóc Trang, trú quận 7).

Tại cơ quan công an, cô gái 19 tuổi thừa nhận hành vi đâm chết bạn trai. Anh Sang và Quyền có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Sau đó, cả 2 dọn về căn phòng trọ ở đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 sinh sống chung như vợ chồng. Gần đây, cả 2 phát sinh mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Rạng sáng 20/10, Quyền và anh Sang lại tiếp tục xảy ra cự cãi. Bực tức, cô gái lấy dao đâm nhiều nhát vào bạn trai khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án xong, cô gái bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng.

Khoảng 5h30 cùng ngày, người dân sinh sống trong dãy trọ phát hiện anh Sang tử vong nằm ngửa với nhiều vết thương nên báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Qua điều tra, công an xác định anh Sang bị sát hại bằng dao.

Ngày 21/10, công an bắt giữ Quyền. Tại cơ quan công an, cô gái 19 tuổi khai do cãi nhau nên đâm chết người yêu.

