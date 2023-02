Cô đồng “đúng nhận, sai cãi” và những phát ngôn gây xôn xao

Ngày 8/2, đại diện lãnh đạo Công an Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ thông tin cô đồng bổ cau "đúng nhận sai cãi" xem bói toán, có biểu hiện mê tín dị đoan trên mạng xã hội. “Chúng tôi đang theo dõi ở trên mạng xã hội cũng như qua thông tin báo chí. Công an thị xã và Công an phường Hiến Thành cũng đang vào cuộc xác minh. Trường hợp nếu có các vi phạm, Công an sẽ cùng với Ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật”, đại diện Công an thị xã Kinh Môn thông tin. Về vấn đề này, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình - Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) cho biết, đã nắm được vụ việc trên. "Với trách nhiệm quản lý, Bộ TT-TT sẽ có ý kiến yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như TikTok, Facebook ngăn chặn, gỡ bỏ những video, clip có nội dung vi phạm pháp luật liên quan đến bói toán, mê tín dị đoan của cô đồng T.H. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để truyền bá mê tín dị đoan, kinh doanh tâm linh", ông Do nhấn mạnh. Cô đồng T.H đang sống tại phường Hiến Thành (thị xã Kinh Môn), lấy chồng ở địa phương khác và mới về địa bàn sinh sống. Trước đó, rất nhiều bài đăng, dòng trạng thái, video ngắn… được đăng tải trên mạng xã hội kèm cụm từ “đúng nhận, sai cãi”. Chỉ trong 1 ngày, 4 chữ này trở thành hot trend được rất nhiều người "đu" theo. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn cover lại hình ảnh cô đồng với nhiều vật phẩm như bổ quả dưa, bổ quả nhót... Cụm từ này chính là câu cửa miệng của cô đồng online T.H, thường xem bói bằng cách bổ cau. Sau khi nêu gia cảnh hay chuyện quá khứ của khách hàng, cô sẽ có câu "đúng nhận, sai cãi", “đúng nhận sai cãi cho tôi” với ngữ khí dứt khoát, chắc nịch, tự tin. Tuy nhiên, vì cô nói nhanh nên ít ai nghe kịp để còn nhận hay cãi. Một số câu của cô đồng gây xôn xao dư luận - "Bản thân lá số tử vi cung mệnh mình rất hợp với cô Chín đấy nhé, lộc con cô đấy! Người của cô, của của cô, gia bản trong tay cô, lộc cô chả thiếu chi chi, lộc cô không thiếu thứ gì đâu ạ. Cô đã thương ai tài lộc cô ban, cô thương ai cô hái lộc trên ngàn cô cho". "Ở đâu đây, lại Bắc Giang, được cái mũi tử tế chỉ khổ tại cái tâm, đúng nhận sai cãi". Hồng nhan bạc phận, nữ tử bạc bẽo, cũng khổ về tâm lắm, rơi nước mắt âm thầm một mình không ai thấu hiểu cho mình. Đúng nhận sai cãi cho tôi cái nào!..." "Không có các cụ đỡ cho thì giờ mồ yên mả đẹp, đỏ hương cứ ngồi mà ngắm chuối xanh với gà khoả thân thôi. Đúng nhận sai cãi cho tôi cái”. “Bàn tay này làm ăn lộc kinh doanh đấy, đúng nhận sai cãi cho cô, lá số tử vi trong cung mệnh đất cát nhà mình ở ngoài đường, trong ngõ thôi nhưng đều có cửa lớn, tính mình không thích nói nhiều đâu, cần bố rất cần không cần bố 'đ…' thèm cần luôn. Gần khu xóm nhà mình có ông nào bị tai biến như kiểu ảnh hưởng đến chân, ngẫm đi cho tôi cái nào? Đúng nhận sai cãi…” “Ở nhà không lộc không tài, không tiền, không phát… đi ra phát lộc phát tài, phát tiền, công danh, cả tình duyên… không đi hai bánh, không đi bốn bánh mà đi bằng cánh!?, trai có gái có đấy, đúng nhận sai cãi giúp tôi". Những lời cô đồng này nói rất cuốn nhưng nhiều từ ngữ vô lý, mang tính chất chung chung, mê tín dị đoan. >>> Xem thêm video: Xôn xao hàng trăm nhân lực bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc. Nguồn: ĐTHĐT.

