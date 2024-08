Chương trình Việt Nam- Tổ quốc trong tim tôi thu hút ngàn người xem

Tối 17/8, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM), hàng nghìn người dân đổ về thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam - Tổ quốc trong tim tôi" và chương trình biểu diễn nhạc kèn Công an Nhân dân, diễu hành Kỵ binh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2024).

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chúc mừng Công an TP HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.