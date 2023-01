Chủ tịch nước thăm, chúc Tết Bộ đội Biên phòng và công nhân tỉnh Đắk Lắk

Qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nghe chỉ huy các đồn Biên phòng báo cáo về các biện pháp ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết; các biện pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới và các hoạt động chăm lo Tết cho bộ đội, đồng bào và chiến sĩ vùng biên giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, nhất là tuyến đầu biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia

Chủ tịch nước khẳng định, Đắk Lắk là địa bàn chiến lược của cả nước. Thời gian qua, lực lượng biên phòng tỉnh đã kế thừa truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chủ động nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề an ninh biên giới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh; quản lý, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, chú trọng tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; đồng thời, tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nước bạn Campuchia, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, nhất là Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” rất ý nghĩa, ấm tình quân dân.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng trong tham gia bảo vệ chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phối hợp với các lực lượng tăng cường quản lý an ninh trật tự khu vực biên giới; phát huy truyền thống của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam; xây dựng lực lượng chính quy, xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; coi trọng việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn Campuchia. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh Đắk Lắk quan tâm, chăm lo hơn nữa cho lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã tặng 7 phần quà cho 7 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk; đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các cấp Công đoàn tỉnh Đắk Lắk trong việc chăm lo nâng cao đời sống, tạo việc làm, phúc lợi cho CNVCLĐ; biểu dương người lao động của tỉnh đã hăng hái tham gia lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cấp Công đoàn rà soát các trường hợp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, có phương án chăm lo, bảo đảm tất cả mọi người đều được vui Xuân, đón Tết; đồng thời, tổ chức Công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò của mình, nhất là coi trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu 4.0; tiếp tục chăm lo cuộc sống cho CNVCLĐ, nắm bắt, phản ánh, đại diện bảo vệ quyền lợi cho CNVCLĐ; khuyến khích công nhân học tập nâng cao tay nghề. Bên cạnh đó, Công đoàn cần gắn bó với địa bàn, doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời. CNVCLĐ cần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho CNVCLĐ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoàng Gia

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng 200 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk.