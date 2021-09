Chủ tịch Chu Ngọc Anh: Truy vết thần tốc, bóc tách F0 và cách ly triệt để

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, ngày 31/8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội tổ chức Giao ban trực tuyến với các xã, phường, phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định, thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền đã đồng lòng, luôn chủ động, chung tay chống dịch; những giải pháp liên tục được điều chỉnh từ thực tiễn phát sinh để linh hoạt, sáng tạo có những quyết sách hiệu quả, sẵn sàng các kịch bản cao hơn với yêu cầu cao nhất là “Bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết”. Hà Nội đã tập trung xét nghiệm thần tốc, kịp thời phát hiện phân loại F0; truy vết kỹ không để sót, lọt các trường hợp liên quan, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân; chăm lo an sinh xã hội, người khó khăn, yếu thế…

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, trong đợt bùng phát thứ 4 của dịch COVID-19, quyết định giãn cách xã hội được Thành phố quyết định kịp thời từ ngày 24/7 với 2 mũi “chủ công” để không chế dịch bệnh: xét nghiệm diện rộng tranh thủ "thời gian vàng" bóc tách F0 và tổ chức thần tốc “chiến dịch” tiêm vắc xin diện rộng cho các tầng lớp Nhân dân.

“Thực tế số "vùng xanh" không ngừng tăng lên, số ca mắc mới có ngày giảm sâu trong giãn cách. Kết quả đó khẳng định sự nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền các cấp và toàn thể Nhân dân. Trong đó có sự đóng góp lớn lao, kiên cường, dấn thân, không ngại hiểm nguy vì an toàn cộng đồng của lực lượng tuyến đầu: y tế, công an, quân đội, dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên, người cao tuổi…” - Chủ tịch UBND TP khẳng định.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh chính thức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, ông Chu Ngọc Anh đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Trong đó, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, các Xã, Phường, Thị trấn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; thi đua quyết liệt, thực chất, hiệu quả, kịp thời. Đồng thời quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng và kịp thời nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong công tác phòng, chống dịch.

“Phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Tuyên truyền, động viên mọi người dân tự giác thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt trong thực hiện giãn cách xã hội và huy động tối đa các lực lượng ở cơ sở, vừa phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vừa giảm tải cho lực lượng tuyến đầu” - Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố cùng toàn thể Nhân dân đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Các lực lượng tuyến đầu chống dịch tiếp tục thi đua với quyết tâm cao nhất, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; đẩy nhanh tiến độ tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân toàn Thành phố, bảo đảm an toàn, hiệu quả; nâng cao năng lực điều trị; tập trung truy vết thần tốc, bóc tách F0 và cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch mới, không để lây lan rộng ra cộng đồng.

Thành phố cũng thi đua bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân; Thi đua bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, tích cực ủng hộ, hỗ trợ vật chất, trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch.

Ông Chu Ngọc Anh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp tục phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn; Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa Thành phố.

Chủ tịch UBND TP chia sẻ, trong khó khăn đã có nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp, nhiều việc làm giản dị, nhỏ bé nhưng biết bao ý nghĩa và “mỗi người dân đều có thể tham gia mặt trận chống dịch, chỉ một hành động nghiêm túc chấp hành là đã không đứng ngoài công cuộc này”.

