Chốt ngày xử Khá “bảnh“: Từ “giang hồ mạng” bất hảo đến ngày trả giá

Ngày 11/11, TAND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, sẽ đưa ra xét xử Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") cùng 4 đồng phạm vào 8h sáng ngày 13/11. Theo đó, Ngô Bá Khá (26 tuổi) cùng 4 bị cáo Trịnh Hữu Quý (tức Quý "phượng hoàng", 27 tuổi), Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi) bị đưa ra xét xử về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng, Khá "bảnh" có nhân thân xấu, quan hệ xã hội phức tạp và không nghề nghiệp ổn định. Dù đã có thu nhập tốt từ việc tham gia các MV quảng cáo, thu nhập từ Youtube do là một "hiện tượng mạng xã hội", nhưng Khá vẫn tìm cách kiếm thêm bất chính, tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, số đề. Hàng ngày, người chơi lô đề và các "chân rết" của đường dây sẽ liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá Bảnh để giao dịch số lô, đề. Mọi kết quả trúng thưởng dựa trên kết quả Xổ số miền Bắc trong ngày. Khá quy định các giao dịch trong ngày kết thúc trước 18h15 (giờ mở thưởng Kết quả Xổ số miền Bắc). Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu. Ngô Bá Khá phất lên sau khi ra tù năm 2017. Sau đó, thanh niên này lập ra tài khoản Youtube "Khá bảnh", chuyên nói về những câu chuyện của giới giang hồ. Với gần 2 triệu người theo dõi, Khá được trả tiền cho mỗi video đăng lên. Có tháng, anh ta được gần 22.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng). Trước đó, Ngày 3/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật hình sự 2015; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Bá Khá về tội: "Đánh bạc"; "Tổ chức đánh bạc"; Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Hữu Hội; Ngô Lương An; Trịnh Hữu Quý về tội: "Đánh bạc". Làm việc với cán bộ công an, bước đầu Khá "Bảnh" nói rằng bản thân mình đã sai. Nói về việc quay clip đăng tải lên mạng xã hội, Khá cho biết, mình suy nghĩ nông cạn và không nghĩ làm như vậy là bị ảnh hưởng. Việc quay clip để kiếm thêm thu nhập khi gia đình xây nhà. Nói về việc “làm lô đề” Khá "Bảnh" nói rằng bản thân mới làm. Khá bảnh nhắn nhủ mẹ mình giữ gìn sức khỏe, bản thân cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với mẹ. Khá "Bảnh" cũng nhắn các chị ở nhà sống tốt và anh em xã hội làm những việc chân chính, xứng đáng. Khá "bảnh" Đáng chú ý, dù là giang hồ mạng, Khá "bảnh" từng là thần tượng của một bộ phận giới trẻ, đây là hiện tượng lệch chuẩn đáng báo động, cần sự giá dục của gia đình và nhà trường để các em nhìn nhận bản chất của những hành động xấu,, tránh bị lây nhiễm. Khá "bảnh" được nhiều người biết đến khi làm Youtube với những hình ảnh bạo lực. Sau những sai lầm "Khá bảnh" sắp phải đối mặt với bản án, trả giá cho những hành vi vi phạm. Khá Bảnh đời tư bất hảo vẫn thành thần tượng. Nguồn VTC Now.

