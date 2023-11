Chồng sát hại vợ và loạt án mạng gây phẫn nộ dư luận

Chồng giết vợ rồi tự sát ở Hải Dương: Gần 11h ngày 2/11, tại phố Bà Triệu (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) do mâu thuẫn vợ chồng, B.H.T (SN 1997) đâm vợ là P.T.T.L (SN 1997, trú phường Sao Đỏ) tử vong. Sau khi gây án, T. tự sát. Được biết, vợ chồng T. mới kết hôn, có con chung 9 tháng tuổi. Chồng giết vợ trong nhà nghỉ rồi tự sát: Lúc 21h15 ngày 2/11, chị Quách Thị H. (SN 2000) cùng chồng là anh Lê Văn T. (SN 1993, cùng trú tại thôn Vườn, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam) vào nhà nghỉ Thanh Thanh 3 (tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, chị H. dùng dao đâm vào bụng chồng. Anh T. sau đó giật lại con dao đâm 6-7 nhát vào bụng, ngực vợ. Người chồng cũng tự đâm vào ngực mình tự sát. Hai vợ chồng anh T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Đến 4h20 ngày 3/11, chị H. tử vong. Chồng giết vợ rồi tự sát bằng súng: Sáng 11/10, người nhà của chị G.T.P. (SN 1994, ở thị xã Sa Pa, Lào Cai) phát hiện chị P. tử vong với nhiều vết thương trên người. Thi thể chồng nạn nhân là Sùng A S. (SN 1990, ở thị xã Sa Pa) cũng được tìm thấy cách đó không xa. Trước đó, vợ chồng nạn nhân đều trú ở xã Tả Van, cách thị xã Sa Pa hơn 10km, đã có hai con nhỏ. Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, người vợ bỏ về nhà ngoại ở tại tổ 3, phường Cầu Mây. Ngày 10/10, người chồng về bên ngoại với ý định đón vợ về nhà, nhưng vợ không đồng ý. Cả hai sau đó tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Do đó, nghi vấn S. đã giết vợ rồi dùng súng kíp tự sát. Hai vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng: trưa 8/10, các con của anh N.V.H. (SN 1985) và chị N.T.H. (SN 1992) trở về nhà tại phường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang thì bất ngờ phát hiện cả bố và mẹ đều đã tử vong. Chị H tử vong ở tầng 3 còn anh H tử vong khu vực phía tum trong tư thế treo cổ. Được biết, vợ chồng chị H đang ở cùng với mẹ đẻ chị H, thời gian gần đây hai vợ chồng có mâu thuẫn nên sống ly thân, đã gửi đơn ly hôn đến tòa án và đang trong thời gian đợi giải quyết. Họ có hai con, cháu lớn học lớp 10, cháu nhỏ học lớp 7. Mâu thuẫn gia đình, chồng đâm chết vợ rồi tự sát: Ngày 2/10, do mâu thuẫn gia đình, Hoàng Văn Chương (33 tuổi, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) dùng dao gấp đâm 2 nhát vào ngực vợ là chị L.T.D. (32 tuổi, quê Hà Giang) tại phòng trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Chương dùng dao tự đâm 2 nhát vào người để tự sát, nhưng bất thành. Đối tượng sau đó đến trụ sở công an đầu thú. Hai vợ chồng ở Hòa Bình tử vong bất thường bên đường: Ngày 4/9, Công an xã Tân Pheo (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) nhận được tin báo về việc phát hiện 2 thi thể (một nam, một nữ) tại đường sản xuất đồi Kèo Kìa, xóm Phôn, xã Tân Minh. Thi thể nạn nhân nam là L.V.K. (SN 1989), nạn nhân nữ là X.T.L. (SN 1991). Cả 2 là vợ chồng, cùng trú xóm Phổn, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người chồng tử vong do tác động ngoại lực, vùng đỉnh đầu bị nứt vỡ hộp sọ. Người vợ tử vong nghi do ngộ độc lá ngón. Nghi án chồng giết vợ, rồi treo cổ tự tử: Tối 26/6, T.H.V. (SN 2004) nhận được thông tin từ 2 người em ruột về việc cha và mẹ là Trần Văn Nhã (SN 1980) và Lê Thị Mỹ Trinh (SN 1983) cùng ngụ tại ngụ ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang cự cãi và đánh nhau. Sau đó, người thân không thấy anh Nhã và chị Trinh đâu. Nhận được thông tin, V. về nhà thì thấy chiếc xuồng của gia đình đang đậu dưới sông trước cửa nhà bị ướt. V. bơi xuồng đi tìm thì phát hiện cha tử vong trong tư thế treo cổ cặp mé sông đối diện nhà; mẹ tử vong dưới kinh phía sau nhà. Nghi án chồng giết vợ rồi nhảy lầu chung cư tự tử: Ngày 24/4, người dân sinh sống ở chung cư T.G.N. trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM nghe tiếng động mạnh ở mái tôn khu nhà xe. Người dân cùng bảo vệ chạy ra thì phát hiện ông N.G.T. (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An, trú quận 12) bị thương. Mọi người đưa ông T. đi cấp cứu ở bệnh viện. Sau đó, kiểm tra căn hộ của ông T. thì phát hiện bà T.T.H. (SN 1987,vợ ông T.) đã tử vong. Qua điều tra, bước đầu công an nhận định do mâu thuẫn tình cảm nên ông T. sát hại bà H. rồi nhảy từ tầng cao xuống dưới tự tử. Chồng giết vợ rồi tự sát ở Sóc Trăng: Trưa 18/5, tại nhà ông Lê Văn Thanh (SN 1980, trú tại ấp Wathpich, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã xảy ra vụ nghi chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử. Người vợ nghi bị ông Thanh sát hại là cô H. (SN 1984, giáo viên của một trường tiểu học ở phường Vĩnh Phước). Theo người dân, ông Thanh là lao động tự do. Người đàn ông này hay ghen tuông nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau và cô H. đã gửi đơn ly hôn đến tòa án, đang trong thời gian chờ xét xử. Tối hôm trước, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn và ông Thanh tuyên bố sẽ giết nếu vợ vẫn quyết định ly hôn. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

