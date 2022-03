Chiêm ngưỡng cầu cạn Móng Sến có trụ cầu cao nhất Việt Nam

Cầu Móng Sến khởi công từ tháng 2/2020, là công trình cấp đặc biệt, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Thị xã Sa Pa do Công ty CP Đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa là đơn vị chủ đầu tư, Liên danh Tập đoàn Cường Thịnh Thi - Tập đoàn Phúc Lộc - Tập đoàn Xây dựng Miền Trung là nhà đầu tư. Đây là cầu cạn vượt địa hình dài hơn 600 mét, nối từ khu vực chân dốc lên đỉnh dốc ba tầng, đoạn tuyến đường khó đi, quanh co, nguy hiểm nhất trên cung đường từ TP Lào Cai đi Thị xã Sa Pa, với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng theo hình thức BOT (Xây dựng – Kinh doanh - Chuyển giao). Cầu Móng Sến thiết kế có trụ cầu cao nhất Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Từ mặt bệ trụ lên tới đỉnh cầu cao hơn 80 mét. Cầu gồm 5 trụ và 2 mố, chiều dài của 3 nhịp chính lớn nhất là 132 mét. Bề rộng mặt cầu là 14,5 mét, đảm bảo 4 làn xe lưu thông. Cầu được áp dụng công nghệ đúc hẫng cân bằng, cáp dự ứng lực căng kéo ngoài. Công nghệ cáp dự ứng lực ngoài căng cả bó gồm 22 tao cáp lần đầu tiên được sử dụng cho cầu lớn đúc hẫng cân bằng tại Việt Nam. Phần lan can của cầu Móng Sến đã dần lộ diện. Việc thi công công trình có độ cao lớn đòi hỏi phải có thiết bị chuyên dụng, chính xác, tuyệt đối an toàn. Những công đoạn cuối cùng của dự án đang được gấp rút hoàn thiện. Trao đổi với báo chí, ông Đào Danh Mạnh, Tư vấn giám sát trưởng thi công cầu Móng Sến, cho biết, đến thời điểm này, dự án đã đạt tiến độ tổng thể hơn 95%. Ông Mạnh cho biết thêm, để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật cầu vào ngày 31/3/2022 tới, các nhà thầu thi công đang huy động tối đa thiết bị, máy móc, nhân lực, dồn lực thi công những hạng mục cuối cùng như: Kéo cáp treo, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng, biển báo, thoát nước, thảm đường mặt cầu, đường dẫn… Cầu Móng Sến hoàn thành sẽ hoàn chỉnh khớp nối Dự án Đầu tư xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Thị xã Sa Pa, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc nói chung, tỉnh Lào Cai nói riêng; đồng thời, xóa “điểm đen” giao thông, giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông trên quốc lộ 4D, rút ngắn thời gian di chuyển từ TP Lào Cai đến Thị xã Sa Pa và ngược lại. >>> Xem thêm video: Cầu Cao Lãnh và tuyến nối với cầu Vàm Cống. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

