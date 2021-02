"Chia lửa" với Hải Dương, người Hà Nội đổ xô đi giải cứu nông sản

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh Hải Dương như bắp cải, su hào, cà rốt, cà chua, ổi... đến thời điểm thu hoạch nhưng bị dồn ứ, không thể bán hay xuất khẩu ra nước ngoài được khiến người nông dân rơi vào cảnh khó khăn. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ. Trước tình hình này, một số người đã đứng ra kêu gọi mọi người mua ủng hộ, gom các đơn và chuyển đến Hà Nội. Chia sẻ với PV, chị Ngô Thanh Thuỷ (ở 38 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, lý do chị và một số bạn bè gom nông sản từ Hải Dương mang về 38 Giải Phóng, Hà Nội tiêu thụ là do nhìn thấy nông sản người dân ế hỏng, vất đi quá nhiều. Theo chị Thuỷ, từ hôm (20/1) qua đến sáng nay (21/2), chị đã giúp người dân tiêu thụ được 30 tấn rau củ.\ "Trong sáng nay (21/2) có 3 tấn cà rốt và 7 tấn cà chua, chúng tôi bán hết trong vòng hơn 3 tiếng. Chị Thủy cho biết, sẽ tiếp tục có nông sản đưa về và sẽ bán cho đến khi nào bà con ở dưới vùng dịch nói "chúng tôi đã tạm ổn" mới dừng lại" - Chị Thủy nói. Chị Thủy cho hay: "Tất cả nông sản ở đây bà con Hải Dương tin tưởng chúng tôi, giao cho chúng tôi bán. Sau khi bán được, hợp tác xã và các đầu cầu thiện nguyện chia tiền trả theo số lượng nông sản người dân gửi. Phải nói, khi thấy chúng tôi bán được hàng, người dân Hà Nội mua ủng hộ, bà con dưới đó mừng lắm". "Người mua ít thì một túi 5kg, nhiều là một sọt hơn 20kg. Mình đang bán cà chua 20.000 đồng/5kg, mua sọt là 80.000 đồng. Su hào 10.000 đồng/4 củ, súp lơ xanh 5.000 đồng/cái, cà rốt 30.000 đồng/túi 5kg" - Chị Thủy tâm sự. Cà chua được người nông dân Hải Dương cẩn thận chọn lựa loại bỏ quả kém chất lượng trước khi đưa lên Hà Nội. Nhiều người khi mua được tươi cười vì một phần nào đó giúp người dân Hải Dương đỡ ế nông sản. Vì cả chua rẻ nên rất nhiều người đã mua hẳn một sọt 80.000 đồng. Chẳng mấy chốc mà số lượng nông sản đã được người dân mua hết. >>> Xem thêm video: Hàng chục nghìn tấn cà rốt tại Hải Dương có nguy cơ đổ bỏ. Nguồn: VTV1.

