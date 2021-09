Chen chúc mua bánh trung thu... hãy thương những người tuyến đầu chống dịch

Theo PGS.TS. Lâm Bá Nam - Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam): “Việc tụ tập đông người mua bánh trung thu không đảm bảo giãn cách phòng dịch tại một số địa phương như vừa qua là không chấp nhận được. Bởi nếu không cẩn thận để lây lan dịch bệnh, toàn bộ công sức của cả nước chống dịch thời gian qua sẽ đổ sông, đổ biển ngay lập tức”.

Thực tế, hình ảnh tụ tập đông người, không đảm bảo giãn cách, không tuân thủ 5K và các biện pháp phòng dịch tại các điểm bán bánh trung thu khiến nhiều người ngạc nhiên và lo lắng, khi tình hình dịch COVID-19 tại nhiều địa phương hiện vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Chen chúc mua bánh trung thu tại TPHCM.

Điều đáng suy nghĩ hình ảnh đó diễn ra tại địa phương vừa được nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như quận Tây Hồ (Hà Nội), một số điểm bán bánh tại TP HCM, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa kể cả những vùng “xanh ngắt” như Hải Phòng. Dù ở vùng nào cũng đều có nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không thực hiện nghiêm các quy định giãn cách, không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Dịp tết Trung thu đang cận kề, nhu cầu mua bánh trung thu của người dân tăng cao cũng là điều không khó lý giải. Tuy nhiên, có nhiều cách để đưa bánh trung thu đến mọi nhà mà không cần phải xếp hàng tụ tập đông người tại điểm bán bánh. Thay vì xếp hàng có thể đặt hàng qua mạng, dùng shipper, sử dụng bán bánh trung thu lưu động.

Trung thu năm nay rất đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Một mùa trung thu không có tiếng trống múa lân sư rồng, không có đèn lồng lấp láng, không có đêm hội trăng rằm…bởi tất cả đều để phòng, chống dịch bệnh để cuộc sống của người dân được an toàn trước sự tấn công của dịch bệnh. Do đó, người dân cũng không cần nhất thiết phải xếp hàng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối để sở hữu một cặp bánh trung thu ưa thích, kể cả làm quà biếu cũng không cần thiết, khi nguy cơ dịch bệnh vẫn còn đang hiện hữu.

Tết Trung thu là ngày để con người đoàn viên với nhau, tăng sự cấu kết cấu đồng, hướng đến cuộc sống an lành, tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng đại dịch COVID-19 đã khiến hàng chục nghìn người mãi mãi ra đi, biến hàng nghìn đứa trẻ thành mồ côi, biết bao gia đình không được đoàn viên sum họp đón trăng rằm. Đại dịch cũng khiến bao gia đình của lực lượng tuyến đầu phải xa nhau trong thời gian dài, nhiều con em lực lượng tuyến đầu cũng vắng bóng tình thân trong dịp tết Trung thu.

Trong khi lực lượng tuyến đầu phải căng mình chống dịch trong suốt thời gian qua. Bao nhiêu tiền của, công sức của cả nước dồn vào chống dịch để đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân. Hưởng thành quả chống dịch ấy, người dân cũng cần phải nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Những người chen chúc xếp hàng mua chiếc bánh trung thu hãy thương lực lượng tuyến đầu chống dịch. Họ đã quá mệt mỏi nay lại phải làm công tác đảm bảo giãn cách tại các điểm bán bánh trung thu. Chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh cũng là thương chính bản thân mình, những người thân của mình và xã hội. Thử hỏi, trong đám đông chen chúc trực chờ mua bánh trung thu ấy, nếu có một vài trường hợp F0 có mặt, điều gì sẽ xảy ra?

PGS.TS. Lâm Bá Nam cũng cho rằng, mặc dù những điểm bán bánh trung thu đều là vùng xanh, được nới lỏng cho phép nới lỏng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ nhưng khi người dân ra đường vẫn phải thực hiện các yêu cầu của chính quyền địa phương liên quan đến phòng chống dịch. Do đó, dù nhu cầu mua sắm phục vụ tết Trung thu của người dân là xác đáng nhưng việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19 là bắt buộc.

Ông cho rằng, cần phải tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh tình trạng người dân xếp hàng đông nghịt, không đảm bảo giãn cách ở các cửa hàng bán bánh trung thu. Dù chỉ còn vài ba hôm nữa là đến tết Trung thu nên càng phải chấn chỉnh ngay lập tức. Nếu khu vực đó không đảm bảo giãn cách, phải ngay lập tức đóng cửa, không thể để như vậy được.

“Các cửa hàng nếu có nhu cầu bán bánh phải đảm bảo giãn cách, nếu không đảm bảo cần kiên quyết đóng cửa, thậm chí những điểm bán không đủ không gian thì phải có cách biện pháp mạnh tay hơn, nếu không mọi công sức của chúng ta suốt thời gian qua đều vô nghĩa hết” - PGS.TS. Lâm Bá Nam nêu ý kiến.

