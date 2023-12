Chân dung Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ vụ Xuyên Việt Oil

Ngày 21/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải (SN 1963) - Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ông Hải bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Trong vụ án này, một bị can khác bị bắt do nhận hối lộ là ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TPHCM. Các bị can khác gồm ông Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hành vi nhận hối lộ của ông Đỗ Thắng Hải chưa được cơ quan điều tra công bố chi tiết. Tuy nhiên, ông Hải bị khởi tố, điều tra theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự cho thấy, của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải sinh năm 1963 tại tỉnh Bắc Ninh, có học vị thạc sĩ kinh tế. Ông Đỗ Thắng Hải được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 1/2014. Trước đó, ông Đỗ Thắng Hải từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm giao dịch quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trưởng phòng hợp tác quốc tế, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại cũ; Phó cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương. Tại Bộ Công Thương, ông Hải phụ trách Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Cục Công nghiệp và trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xăng dầu, xúc tiến thương mại, thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ. Ông cũng được giao nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ Công Thương, thường xuyên tham gia và trả lời các vấn đề nóng của ngành tại họp báo Chính phủ thường kỳ. Khi làm người phát ngôn Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải từng gây chú ý khi nói rằng “Giá điện tăng, mọi người đều được lợi” tại cuộc họp báo Thường kỳ Chính phủ tháng 2/2015. Trước thời điểm bị khởi tố, bắt giam, tại kỳ họp thứ 34, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã chỉ ra nhiều vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, trong đó có trách nhiệm của ông Đỗ Thắng Hải, ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ “chuyến bay giải cứu”: Choáng váng số tiền tỷ nhận hối lộ

