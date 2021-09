Chân dung hotgirl trường Du lịch điều hành đường dây ma túy

Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, TP Đông Hà, Quảng Trị) được biết đến là một cô sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Huế có ngoại hình xinh đẹp, gu thời trang sành điệu cùng danh xưng "hot girl". Vì ham lối sống sang chảnh, thích hưởng thụ, chưng diện mà cô gái Quảng Trị bỏ bê việc học ở giảng đường, liên tục có mặt tại những chốn ăn chơi, thường xuyên đăng tải hình ảnh chụp ở những khu du lịch nổi tiếng tại Huế và các địa điểm sang chảnh khác trong và ngoài nước. Theo dõi đối tượng từ lâu, vào ngày 8/6/2020, Công an ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (Phường Vỹ Dạ, TP. Huế) bắt khẩn cấp Hằng, thu giữ tại 2 phòng nghỉ 1.195.8926g ma túy tổng hợp - thuốc lắc (568,4598g loại MDMA và 627,4328g Ketamine), gần 500 triệu đồng... Hằng mua sỉ số ma túy này từ Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Như Ý và Nam (chưa rõ nhân thân, lai lịch). Để tăng thêm lợi nhuận, Hằng tuyển dụng cặp tình nhân Quang và Dung để làm "chân rết" chuyên đi giao ma tuý. Thủ đoạn hoạt động của Hằng rất tinh vi, xảo quyệt. Khi ma túy được cô đặt mua từ TP.HCM, Quảng Trị rồi chuyển về Huế bằng cách thuê người hoặc bỏ ma túy vào các gói hàng, quà sinh nhật. Hằng không trực tiếp nhận hàng, nhận tiền mà thông qua hệ thống chân rết và thuê lái xe ôm, taxi để giao dịch, thanh toán khi mua bán ma túy... Hằng liên hệ với khách qua các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo. Ngoài ra, một số dân chơi ở quán bar cũng là khách hàng thường xuyên của "bà trùm" ma túy này. Sau khi bị bắt, ban đầu Hằng quanh co, ngoan cố chối tội và có hành động cản trở, thách thức lực lượng Công an. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thuyết phục, cuối cùng Hằng phải nhận tội. Vào ngày 25/9 vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Hằng 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". >>>>> Xem thêm video: Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

