Chân dung đối tượng ôm trong người 3 khẩu súng cùng ma túy vào Việt Nam

Ngày 26/5, đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Long An cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy biên phòng phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cùng lực lượng chức năng bắt giữ một thanh niên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng ngày (26/5), trinh sát biên phòng phát hiện nam thanh niên nghi vấn vượt qua đường biên giới thuộc cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An) để đi sâu vào nội địa. Trong quá trình vượt biên, nam thanh niên bị lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra. Tai đây, lực lượng chức năng phát hiện trong người và giỏ xách của thanh niên cất giấu 20,8 kg ma túy, 3 khẩu súng quân dụng. Trong đó, 2 khẩu súng K59, 2 tiếp đạn cùng 15 viên đạn, 1 khẩu súng Zoraki, 1 hộp tiếp đạn và 25 viên đạn đều còn mới. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, lực lượng chức năng đã bắt giữ nam thanh niên dẫn giải về đồn biên phòng để làm thủ tục bắt giữ người phạm tội quả tang và các thủ tục tạm giữ để phục vụ cho điều tra điều tra truy xét. Theo cơ quan chức năng, danh tính nam thanh niên được xác định là Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, quê phường 2, thị xã Kiến Tường, tạm trú phường 5, quận 8, TP HCM). Hiện, vụ nam thanh niên ôm trong người 3 khẩu súng cùng 20,8kg ma túy vào Việt Nam đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thủ đoạn tinh vi cắt rừng chuyển ma túy qua biên giới. (Nguồn: An Ninh Thế Giới)

