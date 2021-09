Chân dung các "tú ông" trẻ tuổi sống trên thân xác các cô gái

Lập trang "Gái gọi Đồng Văn" để môi giới mại dâm: Bùi Huy Lực (SN 2002, trú Lạc Thủy, Hòa Bình) khai nhận vào khoảng tháng 6/2021, có lập trang "Gái gọi Đồng Văn" đăng tin quảng cáo tìm khách mua dâm và điều hành gái. Khi có khách liên hệ, Lực chào giá 300 nghìn đồng/lượt và 700 nghìn đồng/lần qua đêm. Ngày 30/8, Lực bị Công an thị xã Duy Tiên, Hà Nam bắt giữ. Tú ông thuê nhà, nuôi nhân viên phục vụ khách làng chơi: Lục Thanh Tiến (SN 1991, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) trực tiếp tìm người có nhu cầu mua dâm, trao đổi thỏa thuận giá cả. Khi người mua dâm đồng ý thì Tiến sẽ chở "nhân viên" đến địa điểm đã thỏa thuận để bán dâm cho khách. Giá của mỗi lần bán dâm từ 450.000 đồng đến 3,5 triệu đồng và Tiến cắt lại 30%. Ngày 28/8, Tiến bị Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm bắt giữ. Môi giới mại dâm qua Facebook: Lê Văn Sơn (23 tuổi, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) dùng Facebook để môi giới mại dâm cho hai khách với giá lần lượt là 3 triệu đồng và 6 triệu đồng/lượt. Khi các cặp đôi đang mua bán dâm trong nhà nghỉ thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ. Ngày 11/6, Sơn bị Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội khởi tố. Tú ông môi giới mại dâm với giá 4,5 triệu đồng/lần: Hà là trưởng nhóm Zalo có tên “Vip PG*sgbb…” để mua dâm. Khách mua dâm thỏa thuận với trưởng nhóm Zalo nói trên giá mua dâm là 4,5 triệu đồng/ 1 lần quan hệ tình dục. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Cù Ngọc Hà để điều tra. Tú ông 9X chuyên gắn mác "tiên nữ giáng trần" cho gái bán dâm: Nguyễn Công Sinh (25 tuổi, quê ở Thái Bình) lên mạng tìm gái bán dâm, sau đó nhận ảnh khỏa thân và thông tin của gái bán dâm rồi chỉnh sửa, đăng lên các trang web tìm gái gọi. Sinh quảng cáo gái bán dâm như "tiên nữ giáng trần" để thu hút khách. Mỗi ngày, "đào" của Sinh phục vụ khoảng 4 khách với giá 800.000 đồng/lượt, còn qua đêm là 3,5 triệu đồng. Ngày 29/12/2020 Sinh bị Công an TP Hà Nội khởi tố. Tú ông cầm đầu đường dây mại dâm trên du thuyền siêu sang: Phạm Đức Hùng (SN 1990, ở Quảng Ninh) tự tuyển chọn các chân dài và tổ chức các tour du lịch với giá lên đến 10 triệu đồng /đêm. Trong đó, gái bán dâm được hưởng 1,2 triệu. Còn tiền thuê phòng do khách tự thanh toán với chủ du thuyền. Thậm chí, khi khách có nhu cầu muốn tham gia "sex tour" cùng chân dài trên du thuyền, Hùng cũng luôn sẵn sàng. Ngày 8/10/2020, Hùng bị Bộ Công an khởi tố. Tú ông 9X môi giới mại dâm cho chân dài: Ngày 27/8/2020, Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng kiểm tra hành chính Khách sạn Tây Hồ thuộc phường Đằng Giang, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Qua lời khai của 2 cô gái trên, công an xác định "tú ông" môi giới mại dâm là Trần Đức Mạnh (SN 1998, trú TP Hải Phòng). Ngay sau đó, Mạnh bị Công an quận Ngô Quyền bắt khẩn cấp. Tú ông điều hành đường dây "chân dài" bán dâm cho doanh nhân: Các chân dài đi khách được xác định là người mẫu, đặc biệt trong đó có 1 trường hợp là hoa hậu thế giới người Việt tại 1 nước cách đây vài năm. Các cô gái này do Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) gọi đến để bán dâm cho ba doanh nhân. Và giá đi khách của các cô này từ 10 - 30 ngàn USD/lượt. Ngày 12/7/2020, Vỹ bị Công an TP HCM bắt giữ. >>>>> Xem thêm video: 5 năm tù cho "tú ông" đường dây á hậu bán dâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

