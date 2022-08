Chân dung các chiến sĩ PCCC đã dũng cảm hy sinh

Thượng tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng đội PCCC đã hy sinh trong vụ hoả hoạn xảy ra tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1/8/2022. Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân vì đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Thượng úy Đỗ Đức Việt, cán bộ PCCC đã hy sinh trong vụ hoả hoạn xảy ra tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chiều 1/8/2022.Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt vì đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ cũng đã hy sinh trong vụ hoả hoạn trên. Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ vì đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Thiếu úy Bùi Minh Quý, đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ huyện An Khê, Công an tỉnh Gia Lai đã hy sinh trong lúc cứu người bị nước lũ tại thủy điện An Khê-Ka Nak cô lập chiều 3/3/2018. Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã thăng quân hàm Thiếu úy cho thượng sĩ Bùi Minh Quý vì đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Đại úy Phạm Phi Long, Đội phó đội chữa cháy chuyên nghiệp 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, TP HCM đã hy sinh trong lúc nỗ lực dập tắt đám cháy tại căn nhà trên đường 10A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM tối 7/9/2017. Bộ Công an phong hàm cho thượng úy Phạm Phi Long lên đại úy. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Trước lúc hy sinh, 3 chiến sĩ PCCC đã cứu và hướng dẫn 8 người khỏi "biển lửa". (Theo VTV24)

