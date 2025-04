Cảng dầu của lực lượng Houthi điêu tàn sau khi Mỹ không kích

Cuối tuần trước, một cuộc không kích của Mỹ vào cảng dầu Ras Isa quan trọng do phiến quân Houthi ở Yemen nắm kiểm soát đã khiến hơn 70 người tử vong và làm bị thương nhiều người khác. Ảnh: @twz. Cuộc tấn công này diễn ra khi lực lượng Houthi tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa và UAV vào lãnh thổ Israel. Lực lượng Houthi cũng liên tục tấn công các tàu hàng hải nước ngoài đi qua Biển Đỏ. Ảnh: @Jon Gambrell. Cuộc tấn công qua đêm vào cảng Ras Isa đã tạo ra những quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trời, biến những chiếc xe chở dầu tại cảng dầu Ras Isa thành những đống đổ nát bốc cháy nghi ngút. Ảnh: @Jon Gambrell. Có thể thấy, đây là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ vào một cơ sở dầu mỏ do Houthi kiểm soát trong chiến dịch ném bom mới của Mỹ. Hành động này cũng diễn ra ngay trước các cuộc đàm phán tại Rome giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân đang được phát triển nhanh chóng. Ảnh: @Jon Gambrell. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) tuyên bố: "Cuộc tấn công này không nhằm mục đích gây hại cho người dân Yemen”. Ảnh: @Al Jazeera. Bởi bất chấp lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực từ ngày 5/4, các tàu nước ngoài vẫn tiếp tục cập cảng Ras Isa và cung cấp nhiên liệu. Phía lực lượng Houthi lại sử dụng nguồn thu từ cảng Ras Isa này để duy trì hoạt động, trong đó có các chiến dịch quân sự. Ảnh: @Al-Masirah TV. “Lực lượng Mỹ đã hành động để cắt đứt nguồn nhiên liệu cho lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, tước đi nguồn thu nhập bất hợp pháp đã và đang tài trợ cho những nỗ lực khủng bố toàn bộ khu vực của lực lượng này trong hơn 10 năm qua”, CENTCOM cho biết thêm. Ảnh: @AlMasirah TV. Và trong động thái mới nhất, các hình ảnh vệ tinh do tờ The War Zone thu thập cho thấy thiệt hại đáng kể tại cảng Ras Isa do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen, sau cuộc không kích mới nhất của Mỹ. Ảnh: @2025 PLANET LABS INC. Những hình ảnh vệ tinh mà tờ The War Zone thu được cho thấy, một số bể chứa dầu bị phá hủy hoàn toàn, một cầu tàu bị thủng, bãi đỗ xe chở nhiên liệu cùng nhiều vật thể nhỏ khác bị tàn phá nặng nề. Ảnh: @2025 PLANET LABS INC. Các bức ảnh chụp vệ tinh còn cho thấy quang cảnh mặt đất bị tàn phá nặng ngay tại cảng Ras Isa do lực lượng Houthi kiểm soát. Bạn có thể thấy các bồn chứa nhiên liệu cũng như nhiều xe chở nhiên liệu bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: @2025 PLANET LABS INC. Phản hồi trước thông tin này, một nhà phân tích Trung Đông tên là Mohammad Al-Basha của Basha Report tuyên bố, các bồn chứa của cảng này không có nhiên liệu, vì Israel đã tấn công cảng này trước đó. Ảnh: @2025 PLANET LABS INC. Ông cho biết, Houthis đã tích trữ nhiên liệu ở những nơi khác sau các cuộc tấn công của Israel. Ông đưa ra giả thuyết rằng, các vụ nổ và ngọn lửa được nhìn thấy trong các video là kết quả của việc xe bồn chở nhiên liệu bị bắn trúng. Ảnh: @2025 PLANET LABS INC. Tuy nhiên, trong cuộc không kích của Mỹ, các con tàu dường như không bị hư hại. Công ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết, họ nhận được báo cáo từ một tàu neo đậu tại cảng Ras Isa, Yemen. Thuyền trưởng tàu này xác nhận không có thiệt hại nào đối với bất kỳ tàu nào trong khu vực ngay thời điểm xảy ra vụ tấn công. Ảnh: @Ambrey. Điểm thú vị, Công ty an ninh hàng hải Ambrey đã cung cấp cho tờ The War Zone một số bức ảnh về vụ tấn công này được chụp từ một con tàu đang neo đậu tại cảng Ras Isa. Dù con tàu đó không phải là khách hàng của Ambrey. Ảnh: @Ambrey. Cuộc không kích vào cảng Ras Isa là một phần của chiến dịch tấn công trên không mới chống lại Houthis, mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã phát động vào ngày 15/3. Ảnh: @Ambrey. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trước đó cũng đã nói rằng: "Chiến dịch sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi các chiến binh Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn phải ngừng các cuộc tấn công vào các tàu thương mại, và tàu chiến nước ngoài trong và xung quanh Biển Đỏ. Ảnh: @Ambrey.

