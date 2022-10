Chân dung 7 uỷ viên TW Đảng bị thôi tham gia Ban chấp hành khoá XIII

Tại Hội nghị Trung ương 6 (sáng 3/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương. Thống nhất để 3 ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc) Như vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức và cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương. 7 uỷ viên TW Đảng bị thôi tham gia Ban chấp hành khoá XIII gồm những cá nhân sau: (Ảnh Hội nghị Trung ương 6: VGP/Nhật Bắc) Ông Phạm Xuân Thăng (SN 1966), từng là Ủy viên Trung ương khóa XIII, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương. Trung ương kết luận ông Phạm Xuân Thăng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định Đảng, pháp luật; những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách, nhân dân và xã hội... Tháng 9/2022, ông Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam. Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), quyết định khai trừ Đảng với ông Phạm Xuân Thăng. Ông Huỳnh Tấn Việt (SN 1962), từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trước đó, ông Huỳnh Tấn Việt bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì những sai phạm trong quá trình công tác. Ông Nguyễn Thành Phong (SN 1962), từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM; hiện đang giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 7/2022, ông Phong bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo. Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Bùi Nhật Quang (SN 1975), từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (từ tháng 8/2021). Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (10/2022), Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trước đó, ông Bùi Nhật Quang đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do nhiều vi phạm. Trước đó, ông Bùi Nhật Quang bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do nhiều vi phạm. Ông Trần Văn Nam (SN 1963) từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương. Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII (6/7/2021), Ban chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025. Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Văn Nam có nhiều vi phạm trong quá trình công tác... Phiên tòa sơ thẩm tháng 8/2022, TAND TP Hà Nội tuyên ông Trần Văn Nam 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Chu Ngọc Anh (SN 1965), từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Chu Ngọc Anh có nhiều vi phạm đặc biệt gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19... Phiên họp bất thường 6/6/2022, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII khai trừ ông Chu Ngọc Anh ra khỏi Đảng. Tháng 6/2022, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh vì liên quan vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Ông Nguyễn Thanh Long (SN 1966), từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Thanh Long có nhiều sai phạm, trong đó gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Bộ Y tế. Phiên họp bất thường tháng 6/2022, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long. Ngày 7/6/2022, ông Nguyễn Thanh Long bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. >>> Mời độc giả xem thêm video Nghệ An: Kỷ luật, chuyển công tác giáo viên tát học sinh. (Nguồn: VTV)

