Chân dung 3 thượng tướng vừa được cho thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Lê Quý Vương (sinh năm 1956 (65 tuổi), quê H.Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 3/2010. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ rồi Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng.Thượng tướng Lê Quý Vương (bên phải ảnh) là người có nhiều chỉ đạo sát sao, triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn ma túy từ xa, ngay từ bên kia biên giới với quan điểm “đẩy ma túy ra xa Việt Nam”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (SN 1957, quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ông Nguyễn Văn Thành được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 12/2015. Ông được Chủ tịch nước phong quân hàm thượng tướng vào năm 2016.Ngày 14/11/2019, ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành. Cuốn sách góp phần xây định hướng và xác lập phương pháp tiếp cận để các thành phố đô thị để có được phương hướng rõ hơn trong lộ trình trình đầu tư xây dựng và phát triển thành phố thông minh phục vụ cộng đồng. Thượng tướng Bùi Văn Nam (SN 1955, quê huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Ông Bùi Văn Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Trước đó, thượng tướng Bùi Văn Nam giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an từ tháng 8/2018 đến 21/ 5/2020.Ông Bùi Văn Nam cũng có hai khóa là Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII). Ông Nam từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (khi đó là thiếu tướng) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và được phong hàm Trung tướng trong năm 2009.Sau khi các ông Lê Quy Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức Thứ trưởng, Bộ Công an hiện còn 6 Thứ trưởng gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới. (Ảnh: 3 Ba Thượng tướng vừa thôi chức Thứ trưởng Bộ Công an) >>> Mời xem video: Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp lãnh đạo tập đoàn Motorola.(Nguồn: ANTV)

Thượng tướng Lê Quý Vương (sinh năm 1956 (65 tuổi), quê H.Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 3/2010. Trước đó, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ rồi Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng. Thượng tướng Lê Quý Vương (bên phải ảnh) là người có nhiều chỉ đạo sát sao, triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn ma túy từ xa, ngay từ bên kia biên giới với quan điểm “đẩy ma túy ra xa Việt Nam”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (SN 1957, quê huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ông Nguyễn Văn Thành được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 12/2015. Ông được Chủ tịch nước phong quân hàm thượng tướng vào năm 2016. Ngày 14/11/2019, ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành. Cuốn sách góp phần xây định hướng và xác lập phương pháp tiếp cận để các thành phố đô thị để có được phương hướng rõ hơn trong lộ trình trình đầu tư xây dựng và phát triển thành phố thông minh phục vụ cộng đồng. Thượng tướng Bùi Văn Nam (SN 1955, quê huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Ông Bùi Văn Nam giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Trước đó, thượng tướng Bùi Văn Nam giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an từ tháng 8/2018 đến 21/ 5/2020. Ông Bùi Văn Nam cũng có hai khóa là Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XI, XII). Ông Nam từng là Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (khi đó là thiếu tướng) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và được phong hàm Trung tướng trong năm 2009. Sau khi các ông Lê Quy Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức Thứ trưởng, Bộ Công an hiện còn 6 Thứ trưởng gồm: Trung tướng Trần Quốc Tỏ; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn; Trung tướng Lương Tam Quang; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; Thiếu tướng Lê Tấn Tới. (Ảnh: 3 Ba Thượng tướng vừa thôi chức Thứ trưởng Bộ Công an) >>> Mời xem video: Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp lãnh đạo tập đoàn Motorola.(Nguồn: ANTV)