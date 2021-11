Chân dung 2 Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành hai quyết định số 1887 và 1888 về việc bổ nhiệm 2 Trợ lý cho Bộ trưởng Bộ Công an. Theo đó, tại quyết định số 1888 nêu rõ, bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Xô, Ủy viên Đảng ủy Công an T.Ư, Chánh văn phòng Bộ Công an giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Tô Lâm. Tại quyết định 1887, bổ nhiệm thượng tá Trần Đăng Quỳnh, Cục trưởng, Trưởng ban Thư ký lãnh đạo Bộ Công an, Thư ký Bộ trưởng Tô Lâm giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Bộ trưởng. Các quyết định trên căn cứ theo đề nghị của Đảng ủy Công an T.Ư tại tờ trình số 35 ngày 16/9, Bộ Nội vụ tại tờ trình số 459 ngày 26/9. >>> Xem thêm video: Thư chúc mừng của Đại tướng Tô Lâm nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

