Chân dung 12 Bí thư tỉnh ủy được điều động về trung ương năm 2020

Bà Phạm Thị Thanh Trà, sinh năm 1964, quê Nghệ An. Tháng 9/2020, Thủ tướng quyết định điều động bổ nhiệm bà Trà giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Tháng 9/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Trà giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà Trà là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1964, quê Quảng Nam. Tháng 5/2020, tại Hội nghị Trung ương XII, Ban Cháp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Hùng làm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tháng 6/2020, tại kỳ họp thứ 45, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã bầu ộng Hùng giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Ông Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum. Ông Lê Minh Hoan, sinh năm 1961, quê Đồng Tháp. Tháng 9/2020, Thủy tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn. Ông Hoan là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Quang Dương, sinh năm 1962, quê Hà Nội. Tháng 7/2020, Bộ Chính Trị điều động, phân công ông Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Dương là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hoàng Đăng Quang, sinh năm 1961, quê Đồng Tháp. Tháng 8/2020, Bộ Chính trị điều động phân công ông Qaung giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Quang là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Ông Trần Quốc Tỏ, sinh năm 1962, quê Ninh Bình. Tháng 5/2020, Thủ tướng bổ nhiệm ông Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Tỏ là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1964, quê Long An. Tháng 8/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Lĩnh giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ông Lĩnh là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1961, quê Quảng Trị. Tháng 7/2020, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hùng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Hùng là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Dương Thanh Bình, sinh năm 1961, quê Cà Mau. Tháng 7/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Bình về công tác tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa 14. Tại kỳ họp 9, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Bình làm Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội. Ông Bình là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962, quê Phú Yên. Tháng 7/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Việt tham gia BCH, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Việt là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê Thái Bình. Tháng 5/2020, Bộ Chính trị phân công ông Diên giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Diên là Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1967, quê Ninh Bình. Tháng 4/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công bà Thanh làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.



