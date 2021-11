CĐV Việt Nam xếp hàng xét nghiệm vào sân xem đá bóng

Chiều nay (11/11), người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chủ động đi làm xét nghiệm COVID-19 để đáp ứng đủ điều kiện vào sân theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản. Theo yêu cầu của SVĐ Mỹ Đình, CĐV muốn vào sân phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR. Để chủ động thời gian, nhiều CĐV đã đi làm xét nghiệm từ ngày 10/11 để đảm bảo đủ thời gian 72 giờ sau xét nghiệm. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, trong chiều nay (11/11), ngoài điểm xét nghiệm tại SVĐ Mỹ Đình thì các trung tâm y tế cũng xuất hiện nhiều CĐV Việt Nam tới xét nghiệm. Theo đó, mỗi lần xét nghiệm sẽ mất 100.000 đồng và chờ trong khoảng 20 phút. Hầu hết các CĐV đều tỏ ra đồng tình với yêu cầu này của SVĐ Mỹ Đình Một nữ CĐV đội tuyển Việt Nam cho biết, việc làm xét nghiệm trước trận đấu có mất thời gian nhưng đảm bảo an toàn cho người vào theo dõi trận đấu thì cũng xứng đáng. Càng về gần trận đấu, khi dòng người xếp hàng tại SVĐ Mỹ Đình càng dài thì nhiều CĐV đã chọn các trung tâm y tế để làm xét nghiệm, kịp giờ vào sân. Anh An và anh Tân vui mừng khi đã có kết quả xét nghiệm để vào SVĐ Mỹ Đình.

Chiều nay (11/11), người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chủ động đi làm xét nghiệm COVID-19 để đáp ứng đủ điều kiện vào sân theo dõi trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản. Theo yêu cầu của SVĐ Mỹ Đình, CĐV muốn vào sân phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng phương pháp PCR. Để chủ động thời gian, nhiều CĐV đã đi làm xét nghiệm từ ngày 10/11 để đảm bảo đủ thời gian 72 giờ sau xét nghiệm. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, trong chiều nay (11/11), ngoài điểm xét nghiệm tại SVĐ Mỹ Đình thì các trung tâm y tế cũng xuất hiện nhiều CĐV Việt Nam tới xét nghiệm. Theo đó, mỗi lần xét nghiệm sẽ mất 100.000 đồng và chờ trong khoảng 20 phút. Hầu hết các CĐV đều tỏ ra đồng tình với yêu cầu này của SVĐ Mỹ Đình Một nữ CĐV đội tuyển Việt Nam cho biết, việc làm xét nghiệm trước trận đấu có mất thời gian nhưng đảm bảo an toàn cho người vào theo dõi trận đấu thì cũng xứng đáng. Càng về gần trận đấu, khi dòng người xếp hàng tại SVĐ Mỹ Đình càng dài thì nhiều CĐV đã chọn các trung tâm y tế để làm xét nghiệm, kịp giờ vào sân. Anh An và anh Tân vui mừng khi đã có kết quả xét nghiệm để vào SVĐ Mỹ Đình.