Cảnh tượng nhà cửa tan hoang sau trận lốc cực mạnh ở Mộc Châu

Theo một số người dân tại huyện Mộc Châu, Sơn La cho biết, mưa lớn kèm theo gió lốc rất mạnh kéo dài trong đêm (11/4) đến rạng sáng nay 12/4 đã gây tốc mái, đổ tường nhiều ngôi nhà khu vực này. Nhiều gia đình phải bỏ lại tài sản, nhanh chóng tìm chỗ lánh nạn để đảm bảo an toàn. Đến 7h sáng nay (12/4), tại huyện Mộc Châu vẫn có mưa to, trời tối sầm kèm theo sấm sét. Trao đổi với báo chí, ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, con số về thiệt hại hiện chưa thể thống kê được vì trận mưa lốc mạnh xảy ra trên diện rộng, đến sáng nay trời tiếp tục mưa to. Ông Chính còn cho biết thêm, huyện đã cử cán bộ xuống phối hợp với các xã, thị trấn để nắm tình hình, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn và thống kê thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, sáng nay (12/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8. Dự báo: Ngày và đêm nay (12/4), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nhiều cây cối tại huyện Mộc Châu đổ rạp Nhiều căn nhà bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều tấm tốn bị gió mạnh tốc thẳng ra ngoài đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xem thêm video: Toàn cảnh mưa lớn, đường phố Hà Nội thành sông. Nguồn: VTC 1.

