Cảnh tan hoang sau vụ cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết

Khoảng 5h sáng 22/11, xe bồn chở xăng - dầu do tài xế Thạch Văn Phong điều khiển, chạy trên quốc lộ 13, hướng từ Chơn Thành về thị xã Bình Long (Bình Phước), khi lưu thông tới đoạn thuộc ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, thì va chạm với xe ba gác chở nước đá do anh Bùi Văn Vĩnh lái cùng chiều, rồi lao lên lề đường tông đổ trụ điện. Sau đó, xe bồn chở xăng bị lật, xăng đổ ra ngoài và bốc cháy ngay trước hai căn nhà bên hẻm vào khu dân cư, làm 6 người dân đang ngủ trong nhà thiệt mạng. Trong ảnh, căn nhà nơi 4 người bị chết do lửa từ xăng xe bồn. Căn nhà bên cạnh, nơi hai người thuê trọ chạy ra ngoài bị lửa thiêu chết tại chỗ. Cột điện trước nhà bị tông đổ, đến trưa cùng ngày đã được dựng cột mới. Ngọn lửa từ vụ cháy xe bồn chở xăng lan nhanh , bao trùm khu vực dài gần 100 m, làm cháy lan 19 căn nhà, gây ra cảnh tan hoang bên quốc lộ 13. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Bình Phước điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 5h25 sáng cùng ngày, hỏa hoạn được chế ngự hoàn toàn. Mặt đường vẫn còn dính đầy xăng, dầu đen ngòm. Nhiều căn nhà bị thiêu rụi toàn bộ và một phần phía trước. Dãy 19 nhà mặt tiền quốc lộ 13 bị cháy toàn bộ mái che, bảng quảng cáo. Ngọn lửa bốc cao khiến các tụ điện trên cao, dây điện, cáp phía trước các căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Ông Nguyễn Văn Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhà chỉ cách xe bồn lật chưa đến 10 m. "Đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, dây điện cháy khét lẹt, chạy ra thì thấy lửa đang ập vào trước cửa không thể đi tiếp, tôi lập tức đưa vợ con chạy thoát ra cửa sau và quay lại lấy giấy tờ", ông này cho hay. Tiệm trang trí xe vừa là nhà ở của ông Trương Văn Sút dài gần 20 m, nằm khá xa nơi xe bồn lật nhưng bị cháy hết 2/3 diện tích. Hàng hóa, xe máy, đồ đạc bị thiêu rụi hoàn toàn. Ông Sút cho hay gia đình có 9 người đang ngủ, lửa lan tới rất nhanh, mọi người hô hoán chạy thục mạng ra phía trước thoát thân. "Ơn trời, cả nhà không ai bị gì nặng ngoài xây xát một số chỗ. Tổng thiệt hại cả nhà, cửa hàng và đồ đạc ước tính khoảng 1 tỷ đồng", người này cho hay. Tiệm cho thuê áo cưới của chị Trương Thị Thu Hà bị cháy hoàn toàn do có nhiều vật liệu dễ bắt lửa. Một chiếc xe máy của chị mới mua cũng bị cháy trơ khung. "Tôi ở một mình, lúc đó lửa lan tới cửa, khói mịt mù, bao phủ toàn bộ căn nhà, tôi hoảng hốt mò đường chạy thoát thân từ cửa sau", bà Nguyễn Thị Hà cho biết. Căn nhà của anh Trương Văn Sơn bị cháy lan sâu nhất, những bức tường phía sau đổ sập, ngổn ngang gạch trên mái tôn. Vẫn chưa hết hoang mang, anh Sơn cho hay hai vợ chồng bế hai con nhỏ chạy ra phía trước, vợ anh hoảng quá không dám ra nên anh phải quay lại đập tường phía sau nhà để thoát thân. Hàng chục xe máy bên trong các căn nhà bị lửa lan vào thiêu rụi. Chiếc xe tải đậu gần khu vực cháy được di chuyển kịp thời nên chỉ bị cháy phía sau. Sau hỏa hoạn, một số gia đình bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, hàng hóa bị cháy. Lực lương chức năng khám nghiệm hiện trường, các công nhân điện lực, viễn thông tháo dỡ dây bị cháy và tiến hành lắp mới các tụ điện, dây để mở dòng trở lại. Hiện trường vụ cháy đang được thu dọn. Các nạn nhân thiệt mạng gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi, con ông Võ Hồng Đổng) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh). Hai nạn nhân bị thương: Thạch Văn Phong (tài xế xe bồn, quê Trà Vinh) và Bùi Thanh Vĩnh (lái xe ba gác, 43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành).

