Cảnh tắc QL5 do Hải Phòng test nhanh COVID-19 tại chốt kiểm soát

Tại chốt kiểm soát thuộc QL5 đoạn từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng gần trạm thu phí chiều 9/7, các phương tiện vận tải đã kẹt cứng hàng chục km từ chốt kiểm soát đến qua huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương. Anh Nguyễn Quốc Toản (32 tuổi một tài xế container) cho biết thường xuyên phải chở hàng qua tuyến QL5 cũ. Mặc dù đã quá quen với việc thực hiện khai báo khi qua các chốt kiểm soát, nhưng hôm nay anh Toản phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ do tắc đường để mọi người thực hiện khai báo y tế và test nhanh COVID-19. Tại khu vực ngồi chờ test nhanh COVID-19, bác Nguyễn Văn Hoài (65 tuổi, đi từ Hà Nội về Hải Phòng cho biết: "Tôi đã ngồi đây gần 1 tiếng để chờ lấy giấy xét nghiệm nhanh. Nhưng tôi thấy không được an toàn khi các ghế ngồi sát nhau, không có khoảng cách. Hơn nữa người chờ làm test nhanh ở đây rất đông. Liệu như thế này có an toàn và hiệu quả hay chưa”? Tại chốt kiểm soát Đình Vũ, nơi các phương tiện khi đi qua đoạn cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cho thấy các phương tiện cũng xếp thành hàng dài, nối đuôi nhau chờ vào làm test nhanh COVID-19. Mỗi khu vực đều có biển hiệu để người dân thực hiện khai báo và làm các thủ tục cần thiết nhưng khu vực ngồi chờ lấy giấy test nhanh là đông nhất. Người dân chờ test COVID-19. Tại chốt kiểm soát đoạn đường giao nhau từ lối xuống cầu Bạch Đằng, rất đông người khai báo y tế mà không có khoảng cách. Em Nguyễn Phương Anh (học sinh nội trú lớp 12 ở Sơn Tây, Hà Nội về quê tại huyện Cát Hải, Hải Phòng) thông tin, đoàn của cháu gần 20 người toàn là các bạn học sinh về quê nghỉ hè. "Em đã test xong xét nghiệm nhanh COVID-19, và phải trả phí cho một lần xét nghiệm là 230.000 đồng", em Anh thông tin. Chị Nguyễn Thị Hiền - một phụ huynh đi cùng theo xe cho biết, mỗi lần đi lại như thế này hai mẹ con phải trả mất 460.000 đồng. Nếu 1 tháng cứ đi như thế này làm mấy lần chắc cũng mất đến tiền triệu cho việc xét nghiệm. ''Hơn nữa nếu giả sử trong số hàng chục người ngồi chờ ở đây mà có ai đó bị dương tính thì chắc chắn chúng tôi lại không thể về nhà. Vì tôi quan sát thì thấy các ghế được xếp ngồi gần nhau, không có khoảng cách như khuyến cáo của Bộ y tế theo thông điệp 5K", chị Hiền nói. Một phiếu test nhanh cho thấy giá xét nghiệm là 250.000 đồng. Sau khi test nhanh sẽ được đóng dấu chứng nhận đã xét nghiệm COVID-19 vào tay. >>> Mời độc giả xem thêm video Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc. Nguồn: THĐT

