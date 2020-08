“Full giáp” bảo vệ đi xét nghiệm COVID-19, 4 mẹ con gây sốt MXH

Những ngày vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp người dân về từ Đà Nẵng. Người dân đã chấp hành đúng quy định như tự giác đeo khẩu trang, hoặc mặc đồ bảo hộ kín mít khi đến các cơ sở xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Nam Khánh Hình ảnh đặc biệt nhất trong buổi test nhanh COVID-19 có lẽ là hình ảnh bốn mẹ con mặc “full giáp” kín mít từ đầu tới chân với tiêu chí an toàn là trên hết gây chú ý cộng đồng mạng. Ảnh: Nam Khánh Gia đình 4 thành viên này trang bị rất đầy đủ đồ bảo hộ như khẩu trang, áo mưa giấy, găng tay y tế và cả kính mắt. Ảnh: Nam Khánh Được biết, gia đình này vừa qua cũng đi nghỉ ở Đà Nẵng về trong tháng 7 và chủ động khai báo sức khoẻ online cũng như y tế địa phương và tới để test nhanh COVID-19. Ảnh: Nam Khánh Theo thông tin người mẹ chia sẻ, do hai trong số 3 người con có dấu hiệu sốt nhẹ nên chị chuẩn bị đồ bảo hộ một cách cẩn thận nhất để hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Ảnh: Nam Khánh Hình ảnh bốn mẹ con được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm, phần lớn đều dành lời khen ngợi cho tinh thần chống dịch COVID-19 cực cao của gia đình đáng yêu này. Ảnh: Nam Khánh May mắn, mẫu xét nghiệm của cả gia đình đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Nam Khánh Những người dân khác có mặt để test nhanh tại đây đều cảm thấy bất ngờ và lạ lẫm trước 4 mẹ con mặc "full giáp" bảo hộ khi ra về. Ảnh: Nam Khánh Mời quý độc giả đón xem thêm video Phát hiện thêm 5 ca mắc COVID-19 tại Quảng Nam, Việt Nam có tổng 464 ca - Nguồn: VTV24

Những ngày vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp người dân về từ Đà Nẵng. Người dân đã chấp hành đúng quy định như tự giác đeo khẩu trang, hoặc mặc đồ bảo hộ kín mít khi đến các cơ sở xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Nam Khánh Hình ảnh đặc biệt nhất trong buổi test nhanh COVID-19 có lẽ là hình ảnh bốn mẹ con mặc "full giáp" kín mít từ đầu tới chân với tiêu chí an toàn là trên hết gây chú ý cộng đồng mạng. Ảnh: Nam Khánh Gia đình 4 thành viên này trang bị rất đầy đủ đồ bảo hộ như khẩu trang, áo mưa giấy, găng tay y tế và cả kính mắt. Ảnh: Nam Khánh Được biết, gia đình này vừa qua cũng đi nghỉ ở Đà Nẵng về trong tháng 7 và chủ động khai báo sức khoẻ online cũng như y tế địa phương và tới để test nhanh COVID-19 . Ảnh: Nam Khánh Theo thông tin người mẹ chia sẻ, do hai trong số 3 người con có dấu hiệu sốt nhẹ nên chị chuẩn bị đồ bảo hộ một cách cẩn thận nhất để hạn chế tiếp xúc với người xung quanh. Ảnh: Nam Khánh Hình ảnh bốn mẹ con được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm, phần lớn đều dành lời khen ngợi cho tinh thần chống dịch COVID-19 cực cao của gia đình đáng yêu này. Ảnh: Nam Khánh May mắn, mẫu xét nghiệm của cả gia đình đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Nam Khánh Những người dân khác có mặt để test nhanh tại đây đều cảm thấy bất ngờ và lạ lẫm trước 4 mẹ con mặc "full giáp" bảo hộ khi ra về. Ảnh: Nam Khánh