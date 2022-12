Cận mặt loạt sát nhân vì tình rúng động năm 2022

Gây án mạng vì ghen với bạn gái của vợ cũ: Phan Văn Pháp (SN 1987, trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và vợ ly hôn sau khi có một con gái chung. Thời gian gần đây thấy vợ cũ thường xuyên đi chung với cô gái 23 tuổi nên Pháp cho rằng họ "đang yêu nhau". Anh ta nảy sinh ghen tuông, nhiều lần gọi điện nhắn tin, hù doạ hai người. Tối 11/12, Pháp viết trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi gia đình và con gái rồi đến nhà vợ cũ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Thấy cô gái đang ngồi ở phòng khách, Pháp xuống bếp lấy dao đâm vào cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Ghen tuông phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 2 người tử vong: Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) và chị H. (22 tuổi, quê Bình Phước) thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng tại phường Đông Hưng Thuận, (quận 12, TP HCM). Trong khi sống chung, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và Tú dọn ra ngoài ở. Sau đó, chị H yêu anh Đ.T.X (30 tuổi, quê Bình Thuận). Tới đêm 7/12, Tú đã lẻn vào nhà chị H. rồi gây ra hỏa hoạn khiến hai người thiệt mạng. Chém vợ tử vong giữa đêm do ghen tuông: Ngày 21/11, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, chị N.T.T., SN 1998, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã bỏ về nhà ngoại trong đêm. Người chồng là Thân Văn Hiếu, SN 1997 đã truy đuổi, sát hại vợ trên đường giữa đêm khuya. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu khai nhận, do ghen tuông. Dùng dao sát hại bạn gái chỉ vì ghen tuông: Ngày 10/10, Phan Trung Hòa (26 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ghen tuông và nghi ngờ bạn gái L.T.N. (26 tuổi, người Sơn La) có quan hệ tình cảm với người khác nên đâ mua dao rồi đến cơ sở spa tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tìm người yêu về nhà trọ ở cùng. Tuy nhiên, chị N. không đồng ý nên đã bị hung thủ dùng dao sát hại. Cầm dao chặn chém người tình hơn 10 nhát: Đinh Hữu Hải (41 tuổi, ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) và chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa, Tân Yên) đều đã có gia đình riêng, nhưng quan hệ tình cảm ngoài luồng với nhau. Thời gian gần đây, Hải nghi ngờ chị L. có người khác, nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ vụng trộm với hắn nên ghen tuông và có ý định sát hại người tình. Sáng 20/8, Hải đi ô tô tạt đầu xe máy của chị L. Khi nạn nhân ngã ra đường, nghi phạm dùng dao chém hơn 10 nhát vào đầu, mặt, tay khiến chị L. phải đi cấp cứu. Sát hại cô gái trên phố Hàng Bài rồi tự sát bất thành: Do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 13h20 ngày 11/8, Mai Xuân Thái (SN 1982, trú tại 450 Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm chị Nguyễn Thị Q., (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong với 14 nhát dao ngay trên phố Hàng Bài, Hà Nội. Được biết, Thái và chị Q. có quan hệ tình cảm. Cả hai cũng thường xuyên công khai hình ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Mâu thuẫn tình tay ba, nam thanh niên đâm chết 'đối thủ': Tối 24/5, Tường V. (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) có hẹn Văn H. (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến khu vực vòng xoay Trường đại học Luật trên đường Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4 để nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, Lê Tấn Lộc (23 tuổi, ngụ quận 7) cũng đến gặp H. và V. để nói rõ chuyện tình cảm của ba người. Trong lúc nói chuyện, giữa H. và Lộc đánh nhau. Lộc lấy trong túi quần một con dao đâm vào ngực H. khiến nạn nhân tử vong. Ghen tuông trên bàn nhậu, gã trai đâm “tình địch” tử vong: Ngày 17/4, ghen tuông và cho rằng Phạm Minh T. (32 tuổi; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) là nguyên nhân khiến chị N. từ chối tình cảm của mình, Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi; tạm trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) khiêu khích đánh nhau rồi đâm nạn nhân tử vong. Nữ giáo viên giết người tình vì ghen tuông: Ngày 3/11/2022, Nguyễn Thị Khuê (SN 1988 - là giáo viên) và Nguyễn Văn Q. (SN 1993, đều trú huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) hẹn nhau lên đồi thông ở xã Mậu Duệ. Trong lúc nói chuyện, Khuê và Q. mâu thuẫn do ghen tuông, dẫn đến chửi bới và xô xát, Khuê cầm 1 đoạn gậy đập mạnh liên tiếp 5 nhát vào sau đầu, khu vực đỉnh đầu khiến Q. tử vong. Được biết, anh Q. và Khuê đều đã có gia đình riêng. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.

Gây án mạng vì ghen với bạn gái của vợ cũ: Phan Văn Pháp (SN 1987, trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và vợ ly hôn sau khi có một con gái chung. Thời gian gần đây thấy vợ cũ thường xuyên đi chung với cô gái 23 tuổi nên Pháp cho rằng họ "đang yêu nhau". Anh ta nảy sinh ghen tuông, nhiều lần gọi điện nhắn tin, hù doạ hai người. Tối 11/12, Pháp viết trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi gia đình và con gái rồi đến nhà vợ cũ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Thấy cô gái đang ngồi ở phòng khách, Pháp xuống bếp lấy dao đâm vào cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Ghen tuông phóng hỏa đốt phòng trọ khiến 2 người tử vong: Trần Dương Tú (28 tuổi, quê Cà Mau) và chị H. (22 tuổi, quê Bình Phước) thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng tại phường Đông Hưng Thuận, (quận 12, TP HCM). Trong khi sống chung, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và Tú dọn ra ngoài ở. Sau đó, chị H yêu anh Đ.T.X (30 tuổi, quê Bình Thuận). Tới đêm 7/12, Tú đã lẻn vào nhà chị H. rồi gây ra hỏa hoạn khiến hai người thiệt mạng. Chém vợ tử vong giữa đêm do ghen tuông: Ngày 21/11, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, chị N.T.T., SN 1998, trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã bỏ về nhà ngoại trong đêm. Người chồng là Thân Văn Hiếu, SN 1997 đã truy đuổi, sát hại vợ trên đường giữa đêm khuya. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu khai nhận, do ghen tuông. Dùng dao sát hại bạn gái chỉ vì ghen tuông: Ngày 10/10, Phan Trung Hòa (26 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ghen tuông và nghi ngờ bạn gái L.T.N. (26 tuổi, người Sơn La) có quan hệ tình cảm với người khác nên đâ mua dao rồi đến cơ sở spa tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương tìm người yêu về nhà trọ ở cùng. Tuy nhiên, chị N. không đồng ý nên đã bị hung thủ dùng dao sát hại. Cầm dao chặn chém người tình hơn 10 nhát: Đinh Hữu Hải (41 tuổi, ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, Bắc Giang) và chị Nguyễn Thị L. (40 tuổi, trú tại xã Phúc Hòa, Tân Yên) đều đã có gia đình riêng, nhưng quan hệ tình cảm ngoài luồng với nhau. Thời gian gần đây, Hải nghi ngờ chị L. có người khác, nhiều lần muốn chấm dứt mối quan hệ vụng trộm với hắn nên ghen tuông và có ý định sát hại người tình. Sáng 20/8, Hải đi ô tô tạt đầu xe máy của chị L. Khi nạn nhân ngã ra đường, nghi phạm dùng dao chém hơn 10 nhát vào đầu, mặt, tay khiến chị L. phải đi cấp cứu. Sát hại cô gái trên phố Hàng Bài rồi tự sát bất thành: Do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 13h20 ngày 11/8, Mai Xuân Thái (SN 1982, trú tại 450 Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dùng dao nhọn gọt hoa quả đâm chị Nguyễn Thị Q., (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tử vong với 14 nhát dao ngay trên phố Hàng Bài, Hà Nội. Được biết, Thái và chị Q. có quan hệ tình cảm. Cả hai cũng thường xuyên công khai hình ảnh chụp chung trên mạng xã hội. Mâu thuẫn tình tay ba, nam thanh niên đâm chết 'đối thủ': Tối 24/5, Tường V. (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) có hẹn Văn H. (23 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến khu vực vòng xoay Trường đại học Luật trên đường Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4 để nói chuyện. Khoảng 15 phút sau, Lê Tấn Lộc (23 tuổi, ngụ quận 7) cũng đến gặp H. và V. để nói rõ chuyện tình cảm của ba người. Trong lúc nói chuyện, giữa H. và Lộc đánh nhau. Lộc lấy trong túi quần một con dao đâm vào ngực H. khiến nạn nhân tử vong. Ghen tuông trên bàn nhậu, gã trai đâm “tình địch” tử vong: Ngày 17/4, ghen tuông và cho rằng Phạm Minh T. (32 tuổi; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) là nguyên nhân khiến chị N. từ chối tình cảm của mình, Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi; tạm trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) khiêu khích đánh nhau rồi đâm nạn nhân tử vong. Nữ giáo viên giết người tình vì ghen tuông: Ngày 3/11/2022, Nguyễn Thị Khuê (SN 1988 - là giáo viên) và Nguyễn Văn Q. (SN 1993, đều trú huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) hẹn nhau lên đồi thông ở xã Mậu Duệ. Trong lúc nói chuyện, Khuê và Q. mâu thuẫn do ghen tuông, dẫn đến chửi bới và xô xát, Khuê cầm 1 đoạn gậy đập mạnh liên tiếp 5 nhát vào sau đầu, khu vực đỉnh đầu khiến Q. tử vong. Được biết, anh Q. và Khuê đều đã có gia đình riêng. >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn: ĐTHĐT.