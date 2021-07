Cận cảnh nơi nghi chôn xác chủ nợ sau khi bị sát hại ở Hải Dương

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án là anh D.C.C (SN 1974, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vẫn đang điều tra làm rõ vụ án. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an mới đây khi trao đổi với báo chí cho biết, vụ án có tính chất phức tạp, cần thời gian để điều tra, tội phạm rất tinh vi khi dùng nhiều thủ đoạn để che dấu tội ác. Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Một số nguồn tin cho biết, quá trình điều tra ban đầu xác định, ngày 28/11/2020, khi bị anh C. đến đòi nợ, Năng ra tay sát hại. Sau khi giết anh C., người đàn ông này đã chôn nạn nhân ở bờ sông, gần khu đô thị Đỉnh Long. Sau 1 tháng, sợ bị bại lộ, Năng đã ra đào thi thể nạn nhân lên và đốt để phi tang. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tại khu vực Năng chỉ vị trí chôn thi thể anh C. sau khi sát hại người đàn ông này là một bãi đất ven sông Sặt, cỏ cây mọc um tùm. Sau khi khám nghiệm hiện trường, vị trí này đã được lấp lại. Nơi đây cách khu dân cư đông đúc người dân sinh sống không xa. Một số người dân vẫn thường xuyên qua lại vứt rác. Bên cạnh vị trí nghi chôn xác anh C. có một căn lều dựng tạm. Nhưng căn nhà này không có người sinh sống. Từ con đường dẫn từ đường Trường Chinh (TP Hải Dương) vào đê sông Sặt... ...đến nột con đường nhỏ qua đê. Đi thêm mấy chục mét là đến vị trí nghi Năng chôn giấu xác nạn nhân. Từ vị trí này có thể thấy cách nhà dân không xa. Trước đó khoảng 8h30 sáng ngày 28/11/2020, anh D.C.C lái xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen từ nhà riêng tại thị trấn Gia Lộc đến TP Hải Dương để thu hồi khoản nợ. Trước khi đi, anh C. nói với người thân là đến nhà vợ chồng Cao Tài Năng để đòi nợ. Khi đi, anh C. đeo một số trang sức đắt tiền như dây chuyền, nhẫn vàng, đồng hồ và kính mắt. Theo gia đình nạn nhân, trưa cùng ngày khi con anh C. gọi cho bố về ăn cơm không thấy nghe máy. Sau đó, từ số điện thoại của anh C. có tin nhắn trả lời là: "Cứ ăn trước đi, bố chưa về". Đáng chú ý, sau đó, Zalo cũ của anh C. bị hủy, thay vào đó là Zalo mới với những hình ảnh như đi lễ, buồn chán cuộc sống bấp bênh. Bình thường anh C. ít chia sẻ hình ảnh như vậy trên mạng xã hội. Từ đó, gia đình không thấy anh C. về nhà, không thể liên lạc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ngày 11/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô của ông Cường đã để nhiều tháng tại một tuyến đường thuộc khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Đây là khu vực không có người trông coi, quản lý xe. Thực hiện khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận thấy trên xe ô tô có dấu hiệu bị lau chùi, xóa dấu vết. Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, ngày 05/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt Giám đốc Bệnh viện Cai Lậy vì liên quan đến vụ giết người. Nguồn THDT

