Cận cảnh Khuê Văn Các ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám xuống cấp nghiêm trọng

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám toạ lạc tại quận Đống Đa, Hà Nội, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt năm 2012. Trong đó, Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được chọn là biểu tượng của Thủ đô theo Luật Thủ đô, 82 tấm bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được UNESCO được công nhận là Di sản tư liệu và ghi vào danh mục Ký ức thế giới toàn cầu. Tuy nhiên, trải qua thời gian, đến nay, nhiều hạng mục của Khuê Văn Các đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn, thẩm mỹ và phát huy giá trị di tích. Theo ghi nhận của PV, phần mái của Khuê Văn Các đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục không còn nguyên vẹn. Một số chi tiết trên nóc Khuê Văn Các bị nghiêng.4 trụ gạch vuông tại tầng 1 được chạm trổ các hoa văn đã bị bong tróc lớp áo. Phần chân trụ cũng hư hỏng tương tự. Phần sàn gỗ nhiều vị trí đã mục ruỗng. Các con tiện lan can tầng 2 làm bằng gỗ cũng đã hư hỏng. Chị Lê Thị Trang (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Khuê Văn Các là công trình rất quan trọng, là biểu trưng cho nền văn hiến Việt Nam, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh việc bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho du khách, thì khâu thẩm mỹ cũng phải được chú trọng, vì vậy việc tu sửa là cần thiết và nhanh chóng". Trao đổi với báo chí, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa - Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội cho biết, việc tu bổ Khuê Văn Các và các hạng mục liên quan là cần thiết, nhằm ngăn chặn những hư hỏng đang diễn ra, đảm bảo công trình quan trọng này tồn tại bền vững, bảo tồn những giá trị đặc sắc và tạo những điều kiện thuận lợi để khai thác, phát huy tối đa giá trị vốn có. Tuy nhiên, đây là di tích quốc gia đặc biệt nên việc tu bổ phải được thực hiện qua nhiều bước, theo đúng quy định.

