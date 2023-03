Cận cảnh khu vực sạt lở uy hiếp Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Đầu năm 2022 tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xuất hiện các điểm sạt lở, sụt trượt. Đặc biệt là những vết nứt nằm trên đỉnh đồi, cùng với mái taluy dương dù trước đó đã được gia cố nhưng đã bị phá hỏng hoàn toàn. Đầu tháng 3/2023 khi phóng viên (PV) có mặt tại đây, hệ thống mái gia cố như dầm dọc, dầm ngang ... đã vỡ nát. Mặc dù thời tiết không mưa, nhưng theo quan sát của PV, nền đất tại khu vực này khá yếu. Để đảm bảo an toàn một tấm biển cảnh báo đã được dựng lên. Tại hiện trường, hệ thống gia cố mái taluy dương phía trên trung tâm khu vực cửa khẩu đã bị phá hủy, các trụ dầm dọc, dầm ngang nằm chỏng chơ mất tác dụng bảo vệ. Trước đó, khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã khảo sát phát hiện thêm các vết nứt trên đỉnh đồi, đất đá có hiện tượng sụt xuống, tạo khe hở từ 30-40cm. Hệ thống bảo vệ mái taluy dương đã bị phá nát, với địa hình hình đồi núi phức tạp, phía dưới lại là trung tâm khu vực cửa khẩu, cho nên thực trạng này sẽ mối lo khi mùa mưa lũ về. Theo báo cáo kết quả quan trắc đánh giá của Viện Địa chất, những vết nứt đang mở rộng theo thời gian. Điều nguy hiểm hơn theo nhận định của cơ quan này là khi khối lượng đất đá trượt xuống có xu thế tích lũy năng lượng, khi gặp mưa lớn kéo dài nguy cơ xảy ra sạt trượt là rất lớn đe dọa toàn bộ phía dưới khu vực Cửa khẩu. Trước đó, tại khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vào tháng 10/2022 do ảnh hưởng mưa lớn, đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng phá hủy cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc Đồn biên phòng CKQT Cha Lo. Được biết, trước nguy cơ uy hiếp an toàn khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nhất là khu vực trung tâm, UBND tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương xem xét các biện pháp, bố trí kinh phí để xử lý điểm sạt lở này. Theo đó, để xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn cho khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo số kinh phí mà tỉnh Quảng Bình dự kiến khoảng 120 tỷ đồng. Với hơn 20 năm thành lập và hoạt động, đến nay Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã và đang là động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình và cả khu vực. >>> Mời độc giả xem thêm video Kinh hoàng vụ sạt lở đất sau khi sập mỏ than ở Trung Quốc (Nguồn: Kienthucnet)

Đầu năm 2022 tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) xuất hiện các điểm sạt lở, sụt trượt. Đặc biệt là những vết nứt nằm trên đỉnh đồi, cùng với mái taluy dương dù trước đó đã được gia cố nhưng đã bị phá hỏng hoàn toàn. Đầu tháng 3/2023 khi phóng viên (PV) có mặt tại đây, hệ thống mái gia cố như dầm dọc, dầm ngang ... đã vỡ nát. Mặc dù thời tiết không mưa, nhưng theo quan sát của PV, nền đất tại khu vực này khá yếu. Để đảm bảo an toàn một tấm biển cảnh báo đã được dựng lên. Tại hiện trường, hệ thống gia cố mái taluy dương phía trên trung tâm khu vực cửa khẩu đã bị phá hủy, các trụ dầm dọc, dầm ngang nằm chỏng chơ mất tác dụng bảo vệ. Trước đó, khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã khảo sát phát hiện thêm các vết nứt trên đỉnh đồi, đất đá có hiện tượng sụt xuống, tạo khe hở từ 30-40cm. Hệ thống bảo vệ mái taluy dương đã bị phá nát, với địa hình hình đồi núi phức tạp, phía dưới lại là trung tâm khu vực cửa khẩu, cho nên thực trạng này sẽ mối lo khi mùa mưa lũ về. Theo báo cáo kết quả quan trắc đánh giá của Viện Địa chất, những vết nứt đang mở rộng theo thời gian. Điều nguy hiểm hơn theo nhận định của cơ quan này là khi khối lượng đất đá trượt xuống có xu thế tích lũy năng lượng, khi gặp mưa lớn kéo dài nguy cơ xảy ra sạt trượt là rất lớn đe dọa toàn bộ phía dưới khu vực Cửa khẩu. Trước đó, tại khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vào tháng 10/2022 do ảnh hưởng mưa lớn, đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng phá hủy cơ sở hạ tầng, trụ sở làm việc Đồn biên phòng CKQT Cha Lo. Được biết, trước nguy cơ uy hiếp an toàn khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, nhất là khu vực trung tâm, UBND tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương xem xét các biện pháp, bố trí kinh phí để xử lý điểm sạt lở này. Theo đó, để xử lý sạt lở, đảm bảo an toàn cho khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế Cha Lo số kinh phí mà tỉnh Quảng Bình dự kiến khoảng 120 tỷ đồng. Với hơn 20 năm thành lập và hoạt động, đến nay Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã và đang là động lực trong phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình và cả khu vực. >>> Mời độc giả xem thêm video Kinh hoàng vụ sạt lở đất sau khi sập mỏ than ở Trung Quốc (Nguồn: Kienthucnet)