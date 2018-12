Cận cảnh gần 60 tổ ong trên cây gạo giá hàng trăm triệu đồng

Thời gian gần đây, hầu hết người đi đường qua đoạn thôn 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phải ngước nhìn lên cây gạo của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn. Bởi có gần 60 tổ ong mật cùng về trú ngụ, treo lủng lẳng, chi chít trên những cành cây vô cùng đặc biệt. Người dân địa phương khẳng định, đây là cây gạo duy nhất có số lượng tổ ong nhiều như vậy. Cây gạo này thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn (60 tuổi), trú tại thôn 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Chủ nhà cho biết, cây được trồng từ năm 1979, thân cao đến 40m. Cách đây 5 năm, có 3 đàn ong bay về làm tổ, gia đình không đốt lấy mật mà để tự nhiên. Từ đó đến nay, cứ tháng 5 hàng năm, cây gạo lại đón thêm hàng chục đàn ong về trú ngụ. Cho đến thời điểm hiện nay (tháng 12/2018), mọi người đếm được có tới gần 60 tổ ong trên cây. Hàng chục tổ ong rừng treo lơ lửng trên cây gạo nằm sát bên trục đường chính của xã. Tuy nhiên, chủ nhà khẳng định chưa bao giờ xảy ra sự việc ong đốt người đi đường. Chị Nguyễn Thị Như (SN 1979, con gái bà Hoàn) cho biết: “Năm tôi sinh cũng là lúc cây gạo được trồng. Tuy nhiên ong cũng mới về làm tổ mấy năm gần đây”. “Điều kỳ lạ ở chỗ bên đường cũng có cây gạo tương tự nhưng ong lại không làm tổ ở đó. Mỗi năm cây gạo nhà tôi lại đón thêm nhiều đàn ong đến làm tổ”, chị Như cho biết thêm. Theo quan sát, các tổ ong nằm san sát nhau trên cành cây gạo. Tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5m, rộng gần 1m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5m, rộng 0,3m. Chị Như cho biết, đàn ong nhân lên hàng năm là điều may mắn cho gia đình nên mọi người trong nhà đều cố gắng bảo vệ đàn ong khỏi sự xâm phạm. Rất nhiều người biết tin đã tò mò đến xem, trong đó không ít người trả giá hàng chục triệu đồng để lấy mật ong trên cây gạo, nhưng bà Hoàn vẫn từ chối. “Dù mỗi năm có cả phi mật ong treo trên cây nhưng chúng tôi chưa năm nào lấy mật, sữa ong chúa. Có một người đến trả 80 – 90 triệu đồng nhưng mẹ tôi từ chối không bán”, chị Như cho hay. Ông Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn xác nhận cây gạo có gần 60 tổ ong nằm trên địa bàn. “Do nằm trên trục đường chính của xã nên những tổ ong đã gây sự chú ý của người qua đường. Tuy nhiên đàn ong chưa tấn công người lần nào ”, ông Dương nói.

Thời gian gần đây, hầu hết người đi đường qua đoạn thôn 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An phải ngước nhìn lên cây gạo của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn. Bởi có gần 60 tổ ong mật cùng về trú ngụ, treo lủng lẳng, chi chít trên những cành cây vô cùng đặc biệt. Người dân địa phương khẳng định, đây là cây gạo duy nhất có số lượng tổ ong nhiều như vậy. Cây gạo này thuộc sở hữu của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn (60 tuổi), trú tại thôn 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Chủ nhà cho biết, cây được trồng từ năm 1979, thân cao đến 40m. Cách đây 5 năm, có 3 đàn ong bay về làm tổ, gia đình không đốt lấy mật mà để tự nhiên. Từ đó đến nay, cứ tháng 5 hàng năm, cây gạo lại đón thêm hàng chục đàn ong về trú ngụ. Cho đến thời điểm hiện nay (tháng 12/2018), mọi người đếm được có tới gần 60 tổ ong trên cây. Hàng chục tổ ong rừng treo lơ lửng trên cây gạo nằm sát bên trục đường chính của xã. Tuy nhiên, chủ nhà khẳng định chưa bao giờ xảy ra sự việc ong đốt người đi đường. Chị Nguyễn Thị Như (SN 1979, con gái bà Hoàn) cho biết: “Năm tôi sinh cũng là lúc cây gạo được trồng. Tuy nhiên ong cũng mới về làm tổ mấy năm gần đây”. “Điều kỳ lạ ở chỗ bên đường cũng có cây gạo tương tự nhưng ong lại không làm tổ ở đó. Mỗi năm cây gạo nhà tôi lại đón thêm nhiều đàn ong đến làm tổ”, chị Như cho biết thêm. Theo quan sát, các tổ ong nằm san sát nhau trên cành cây gạo. Tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5m, rộng gần 1m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5m, rộng 0,3m. Chị Như cho biết, đàn ong nhân lên hàng năm là điều may mắn cho gia đình nên mọi người trong nhà đều cố gắng bảo vệ đàn ong khỏi sự xâm phạm. Rất nhiều người biết tin đã tò mò đến xem, trong đó không ít người trả giá hàng chục triệu đồng để lấy mật ong trên cây gạo, nhưng bà Hoàn vẫn từ chối. “Dù mỗi năm có cả phi mật ong treo trên cây nhưng chúng tôi chưa năm nào lấy mật, sữa ong chúa. Có một người đến trả 80 – 90 triệu đồng nhưng mẹ tôi từ chối không bán”, chị Như cho hay. Ông Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn xác nhận cây gạo có gần 60 tổ ong nằm trên địa bàn. “Do nằm trên trục đường chính của xã nên những tổ ong đã gây sự chú ý của người qua đường. Tuy nhiên đàn ong chưa tấn công người lần nào ”, ông Dương nói.