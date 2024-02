Cận cảnh 3 chung cư sắp di dời, giải tỏa ở Đà Nẵng

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, thành phố đã thống nhất thực hiện di dời, giải toả 3 khu chung cư thuộc sở hữu nhà nước, gồm: Lâm đặc sản Hoà Cường, Thuận Phước và Hoà Minh, nằm trên địa bàn quận Hải Châu và Liên Chiểu. Lý do là các chung cư này thuộc diện xuống cấp, phải thực hiện di dời, giải toả, phá dỡ theo quy định của pháp luật. Hàng trăm hộ dân tại 3 chung cư này đang sống trong cảnh lo lắng, thấp thỏm khi chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Một góc chung cư Thuận Phước nằm trên địa bàn phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Trần và tường nhà bong tróc, thấm dột, rêu mốc,... ...và được "vá chằng vá đụp" theo kiểu tạm bợ. Các trụ bê tông đã mục nát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Tại chung cư Hoà Minh ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tình hình xuống cấp càng nghiêm trọng hơn. Đây là chung cư được xây dựng thời kỳ đầu khi thành phố chỉnh trang đô thị nên quy mô nhỏ, thấp tầng. Hiện các bức tường mặt ngoài khu chung cư đã cũ nát loang lổ, cây dại bao phủ tứ bề. Nhiều người dân cho biết do diện tích mỗi phòng chỉ khoảng 30 m2 nên phải cơi nới thêm mới đủ nơi sinh hoạt cho gia đình 5-7 người. Rêu mốc phủ xanh từ ngoài vào tận bên trong các khối nhà. Không chỉ xuống cấp, môi trường xung quanh còn ngập rác thải. Nước thải, rác thải sinh hoạt chảy tràn ra môi trường tạo nên cảnh nhếch nhác, ô nhiễm. Chung cư Lâm đặc sản Hoà Cường tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu cũng trong tình trạng tương tự. Hai năm qua, cơ quan chức năng thành phố Ðà Nẵng đã thực hiện việc kiểm định và xếp hạng ba khối nhà chung cư này ở mức nguy hiểm cấp độ C. Theo quy định, nhà chung cư cấp độ C vẫn có thể sửa chữa để cho tồn tại. Tuy nhiên, các khối nhà chung cư này có nhiều bất cập nếu sửa chữa nên Sở Xây dựng đã đề xuất và thành phố thống nhất di dời, giải tỏa ba chung cư này. Hiện UBND TP Đà Nẵng đang giao Sở Xây dựng, UBND các quận Liên Chiểu, Hải Châu và các cơ quan liên quan triển khai khảo sát nhu cầu của các hộ dân đang thuê nhà, xây dựng kế hoạch, phương án di dời, giải tỏa 3 khu chung cư trên. Theo 2 phương án di dời, người dân có thể tiếp tục thuê nhà chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu của Nhà nước trên địa bàn thành phố. Phương án thứ 2 là mua chung cư, nhà ở xã hội vốn ngân sách mà thành phố đang triển khai.

