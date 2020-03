Cảm phục những chiến sĩ hy sinh thân mình để giữ bình yên Tổ quốc

Truy đuổi băng buôn ma túy, cán bộ công an bị tấn công, hy sinh: Ngày 22/3, sau khi nhận được tin báo một đối tượng người Lào đang tổ chức vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới vào địa bàn xã Nậm Giải (Quế Phong). Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng xuống địa bàn để bắt giữ tội phạm. Khi tổ công tác đang tiếp cận địa bàn thì bất ngờ từ phía sau có 2 đối tượng từ trong rừng lao ra cầm dao đâm vào người Thượng úy Sầm Quốc Nghĩa (29 tuổi). Nghe thấy tiếng gọi của đồng đội, ngay lập tức các thành viên trong tổ công tác đã nhanh chóng có mặt để phối hợp truy bắt. Nhưng do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu. Mặc dù đã được đồng đội nhanh chóng đưa về trung tâm y tế cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và bị mất quá nhiều máu trong quá trình truy đuổi nên Thượng úy Nghĩa đã hy sinh vào trưa cùng ngày. Được biết, Thượng úy Nghĩa đã lập gia đình và có con nhỏ 3 tuổi. Đâm chết cảnh sát sau đêm lễ tình nhân ngày 14/2: Ngày 21/2, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Mã Hồng Phong (20 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Khoảng 0h ngày 15/2, Lê Tấn Mã Hồng Phong cùng một người bạn đi đánh bida, sau đó Phong lái xe chở bạn về. Khi đang trên đường chợ Cầu 2 (hướng ra ngã 3 chợ cầu 2, thuộc xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú), Phong bắt gặp anh N.B.B (22 tuổi) cùng bạn gái và một người bạn của anh B. đang dựng 2 xe máy bên đường vẫn bật đèn pha nên Phong nghĩ anh B. gây sự với mình. Phong chạy xe tới gây sự, dù được bạn của Phong và anh B. can ngăn nhưng Phong vẫn manh động. Trong lúc ẩu đả, Phong đã dùng dao mang theo người đâm một nhát vào cổ của anh B. khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. 2 đối tượng đâm chết chiến sĩ Công an: Ngày 30/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, tạm giam Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và em ruột là Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ quận Ninh Kiều) về tội Giết người. Kết quả điều tra xác định Minh và em trai là người dùng dao đâm chết đại úy Nguyễn Thanh Hải, cảnh sát khu vực Công an phường An Hội, TP Cần Thơ, chiều 30 Tết. Theo điều tra của cơ quan Công an, chiều 24/1 (30 Tết), Minh và Giàu cầm dao đâm đại úy Nguyễn Thanh Hải khi cảnh sát khu vực này làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự các lễ hội trong dịp Tết Canh Tý. Được đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu nhưng chiến sĩ công an đã tử vong. Công an TP Cần Thơ sau đó đã bắt giữ khẩn cấp Giàu và anh trai. Cảnh sát xác định Minh có tiền án về tội Xúc phạm quốc kỳ, còn Giàu có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 25/1, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ truy điệu và Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tá trước niên hạn đối với đại úy Nguyễn Thanh Hải. 3 chiến sĩ công an hi sinh tại xã Đồng Tâm: Ngày 13/1, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 22 người trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Sau khi thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan, Cơ quan điều tra đủ căn cứ ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 19 người về hành vi giết người, gồm: Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân. Khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Đình Chức về hành vi giết người. Khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can về hành vi chống người thi hành công vụ gồm Lê Đình Hiển, Bùi Viết Tiến. Cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thị Dung để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi giết người. Ba chiến sĩ hy sinh trong vụ việc gồm đại tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô), thượng úy Dương Hoàng Đức Quân (cán bộ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô) và đại úy Phạm Công Huy (cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ số 3 TP Hà Nội). Xem thêm video: Vụ Đồng Tâm: 3 chiến sĩ đã hy sinh thế nào?. Nguồn: VTC 1.

