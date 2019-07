Cấm đi khỏi nơi cư trú với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định số 43/PC03 khởi tố vụ án hình sự vụ án “trốn thuế” quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu xác minh thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra các quyết định khởi tố bị can 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (trú tại phường Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Ngô Văn Lắm (trú tại phường Ngọc Hiệp, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Trần Vũ Hải (Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải) và Ngô Tuyết Phương (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Hà Nội) về hành vi “trốn thuế”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn “tạm hoãn xuất cảnh”, “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương tại TP.Hà Nội.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn “tạm hoãn xuất cảnh”, “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị can Ngô Văn Lắm và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

Theo cơ quan điều tra, ông Lắm và bà Hạnh bị khởi tố vì liên quan đến ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương đã nhận chuyển nhượng lô đất ở hẻm Tuệ Tĩnh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang vào tháng 8/2016.

Đây là lô đất hẻm có diện tích hơn 293m2, rộng bề ngang hơn 8m, có vị trí gần bờ biển trung tâm thành phố Nha Trang. Trên hồ sơ còn lưu giữ, giá trị hợp đồng chuyển nhượng lô đất này là 1,8 tỷ đồng.

Thông báo nộp thuế cá nhân liên quan đến lô đất được san nhượng.

Trong khi đó, Chi cục thuế Nha Trang xác định giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định là hơn 2,14 tỷ đồng. Bên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân hơn 42,8 triệu đồng. Bên nhận sang nhượng phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất hơn 10,7 triệu đồng.