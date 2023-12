Các lãnh đạo do Trung ương quản lý bị kỷ luật năm 2023

Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Thọ để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả việc mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Hồng Minh. Hồi tháng 2/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả giải quyết tố cáo ông Bùi Hồng Minh và nhận thấy, ông Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ; có nguy cơ mất vốn đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Ông Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Nguyên Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến: Tối 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức việc khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Chiến. Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trịnh Văn Chiến (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Ông Trịnh Văn Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm... Hai cựu chủ tịch Quảng Ninh: Bộ Chính trị, Ban Bí thư cách tất cả chức vụ trong Đảng với các ông Nguyễn Văn Đọc (cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Đức Long (cựu Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh). Ông Nguyễn Văn Đọc và Nguyễn Đức Long bị xác định vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy... Ông Đọc và ông Long cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng để xảy ra nhiều vi phạm tại các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương về tội Nhận hối lộ. Đây là kết quả của quá trình điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Theo cơ quan Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế; có nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng: Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; Đảng ủy Tổng công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, cảnh cáo các ông Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh. Cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 281 Bộ luật Hình sự. Cùng tội danh, Công an tỉnh Lào Cai cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Doãn Văn Hưởng, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. >>> Mời độc giả xem thêm video Kỷ luật Phó Chủ tịch huyện Tịnh Biên ăn nhậu lúc giãn cách (Nguồn: THĐT):

