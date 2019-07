Ca sinh đẻ thót tim trên "tàu hỏa" và cái kết rưng rưng nước mắt

Tin tức từ công ty đường sắt VN, tối qua, đã có một ca sinh đẻ thót tim trên "tàu hỏa". Theo đó, vào khoảng 18h ngày 4/7, tàu SE10 chạy khu gian Lạc Sơn - Ngọc Lâm, tiếp viên tại toa số 6 thông báo có hành khách đi tàu chuyển dạ. Ngay lập tức, anh Huỳnh Hữu Nghĩa - Trưởng tàu SE10 đã thông báo trên loa kêu gọi hành khách nào có chuyên môn phối hợp cùng tổ tàu hỗ trợ sản phụ. Cùng thời điểm trên, anh Nghĩa cũng gọi điện tới ga Đông Lê đề nghị chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ khi tàu đến ga. Với sự hỗ trợ của tổ tàu, hành khách trên đã sinh hạ thành công một bé gái ngay trên tàu SE10. Tại ga Đông Lê, tổ tàu đã tiến hành bàn giao hành khách trên cùng bé gái và chồng cho lực lượng hỗ trợ để đưa đi bệnh viện. Được biết, nữ hành khách trên là Hoàng Thị Nhung, có vé đi từ Dĩ An tới Hà Nội. Trước đó lúc 3h30 ngày 5/9/2018, trên tàu SE6 cũng có một trường hợp tương tự xảy ra. Khi tàu chạy đến khu gian Kim Liên - Hải Vân Nam, nhân viên phụ trách toa 6 Tạ Thị Dần thông báo với Trưởng tàu Nguyễn Văn Đức hành khách tại giường 38 có dấu hiệu trở dạ. Sản phụ là chị Nguyễn Thị Anh (quê Thanh Chương, Nghệ An).Do hành khách trở dạ vào ban đêm khi tàu đang trên đèo, không thể chờ để đưa xuống ga Huế, vì vậy, Tổ tàu đã lập tức chuẩn bị các vật dụng y tế cần thiết (nước ấm, khăn, cồn y tế…) để hỗ trợ hành khách. Được sự giúp đỡ của Tổ tàu và chị Dần, chỉ sau vài phút, sản phụ đã sinh một bé gái nặng khoảng 3kg “mẹ tròn con vuông” trong niềm vui vỡ òa của gia đình và nhân viên tổ tàu. Ngay sau khi đỡ đẻ an toàn, Tổ tàu đã điện báo trực ban ga Huế chuẩn bị công tác cấp cứu tại ga; vì vậy, ngay khi xuống tàu, 2 mẹ con chị Anh đã được đơn vị y tế hỗ trợ và nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Đầu năm 2018, một sản phụ khác cũng đã sinh con trên tàu SE6 do trưởng tàu Nguyễn Đình Tài phụ trách. Khi tàu di chuyển đến khu gian Mỹ Trạch - Phú Hoà lúc 7h ngày 16/1 thì tiếp viên Đinh Quang Huân phụ trách xe số 5 phát hiện có hành khách Trương Thị Oanh (SN 1989, quê Nghệ An) đau bụng chuẩn bị sinh.Đến 8h35 phút cùng ngày chị Oanh sinh 1 bé gái (Mẹ tròn con vuông) sức khỏe hai mẹ con tốt. Trưởng tàu điện báo Ga Đồng Hới hỗ trợ đưa hành khách đi bệnh viện an toàn. Trường hợp hành khách sinh hạ trên tàu không phải là hiếm, và các tổ tàu đều được trang bị kỹ năng nên hầu hết các trường hợp đều được hỗ trợ kịp thời.

Tin tức từ công ty đường sắt VN, tối qua, đã có một ca sinh đẻ thót tim trên "tàu hỏa". Theo đó, vào khoảng 18h ngày 4/7, tàu SE10 chạy khu gian Lạc Sơn - Ngọc Lâm, tiếp viên tại toa số 6 thông báo có hành khách đi tàu chuyển dạ. Ngay lập tức, anh Huỳnh Hữu Nghĩa - Trưởng tàu SE10 đã thông báo trên loa kêu gọi hành khách nào có chuyên môn phối hợp cùng tổ tàu hỗ trợ sản phụ. Cùng thời điểm trên, anh Nghĩa cũng gọi điện tới ga Đông Lê đề nghị chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ khi tàu đến ga. Với sự hỗ trợ của tổ tàu, hành khách trên đã sinh hạ thành công một bé gái ngay trên tàu SE10. Tại ga Đông Lê, tổ tàu đã tiến hành bàn giao hành khách tr ên cùng bé gái và chồng cho lực lượng hỗ trợ để đưa đi bệnh viện. Được biết, nữ hành khách trên là Hoàng Thị Nhung, có vé đi từ Dĩ An tới Hà Nội. Trước đó lúc 3h30 ngày 5/9/2018, trên tàu SE6 cũng có một trường hợp tương tự xảy ra. Khi tàu chạy đến khu gian Kim Liên - Hải Vân Nam, nhân viên phụ trách toa 6 Tạ Thị Dần thông báo với Trưởng tàu Nguyễn Văn Đức hành khách tại giường 38 có dấu hiệu trở dạ. Sản phụ là chị Nguyễn Thị Anh (quê Thanh Chương, Nghệ An). Do hành khách trở dạ vào ban đêm khi tàu đang trên đèo, không thể chờ để đưa xuống ga Huế, vì vậy, Tổ tàu đã lập tức chuẩn bị các vật dụng y tế cần thiết (nước ấm, khăn, cồn y tế…) để hỗ trợ hành khách. Được sự giúp đỡ của Tổ tàu và chị Dần, chỉ sau vài phút, sản phụ đã sinh một bé gái nặng khoảng 3kg “mẹ tròn con vuông” trong niềm vui vỡ òa của gia đình và nhân viên tổ tàu. Ngay sau khi đỡ đẻ an toàn, Tổ tàu đã điện báo trực ban ga Huế chuẩn bị công tác cấp cứu tại ga; vì vậy, ngay khi xuống tàu, 2 mẹ con chị Anh đã được đơn vị y tế hỗ trợ và nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Đầu năm 2018, một sản phụ khác cũng đã sinh con trên tàu SE6 do trưởng tàu Nguyễn Đình Tài phụ trách. Khi tàu di chuyển đến khu gian Mỹ Trạch - Phú Hoà lúc 7h ngày 16/1 thì tiếp viên Đinh Quang Huân phụ trách xe số 5 phát hiện có hành khách Trương Thị Oanh (SN 1989, quê Nghệ An) đau bụng chuẩn bị sinh. Đến 8h35 phút cùng ngày chị Oanh sinh 1 bé gái (Mẹ tròn con vuông) sức khỏe hai mẹ con tốt. Trưởng tàu điện báo Ga Đồng Hới hỗ trợ đưa hành khách đi bệnh viện an toàn. Trường hợp hành khách sinh hạ trên tàu không phải là hiếm, và các tổ tàu đều được trang bị kỹ năng nên hầu hết các trường hợp đều được hỗ trợ kịp thời.