Bộ trưởng gửi thư khen thượng úy nhảy sông cứu người

Trong thư khen Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu: "Tôi rất vui mừng được biết tin, ngày 17/9/2021, trên đường đi làm về, đồng chí Thượng úy QNCN Ngô Văn Thứ, nhân viên Văn phòng Bộ CHQS tỉnh Hà Nam, Quân khu 3 đã dũng cảm lao mình xuống dòng sông Đáy, gắng hết sức mình cứu người bị đuối nước, đưa vào bờ an toàn. Hành động của đồng chí đã thể hiện tinh thần dũng cảm, không sợ nguy hiểm, quên mình vì tính mạng của nhân dân, được nhân dân và đồng đội hết sức cảm phục. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi khen ngợi, biểu dương tấm gương dũng cảm của đồng chí thượng úy Ngô Văn Thứ. Mong đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúc đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc". Trước đó, khoảng 11h30 trưa 17/9, khi đang trên đường đi làm từ cơ quan về nhà, vừa đến giữa Cầu Châu Sơn, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), thượng úy Ngô Văn Thứ thấy nhiều người đang đứng trên cầu hô hoán cứu một cô gái đuối nước ở khu vực giữa sông Đáy. Không mảy may suy nghĩ, thượng úy Ngô Văn Thứ liền dừng xe nhanh chóng cởi quần áo, rồi từ trên cầu nhảy xuống sông, bơi ra chỗ người đuối nước. Khoảng cách từ chân cầu ra đến chỗ người gặp nạn gần 100m, nhưng thượng úy Thứ đã nhanh chóng cứu người thành công. Thời điểm đó, nước sông dâng cao, chảy siết, rất nhiều người trên cầu nhưng chỉ có thượng úy Thứ dũng cảm nhảy xuống sông cứu người. Chứng kiến hình ảnh thượng úy Thứ bơi dưới lòng sông để đến chỗ nạn nhân đuối nước một cách dũng cảm, nhiều người có mặt đã thán phục và đặt cho anh cái tên "Siêu anh hùng". Thượng úy Ngô Văn Thứ chia sẻ: “Khi đó chỉ thấy mọi người đứng trên cầu hô hoán cứu người đuối nước dưới sông, bản thân là một quân nhân, thấy vậy tôi không suy nghĩ gì cả cởi quần áo và nhảy xuống sông cứu người với suy nghĩ phải cứu sống được người bị đuối nước dưới sông”. Rất may mắn, khi thượng úy Thứ vừa ôm được cô gái đang đuối nước thì có 1 chiếc thuyền cũng chạy ra hỗ trợ. Thượng úy Thứ cứu thành công cô gái và đưa được vào bờ, sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe cả 2 đều bình thường. >>>>> Xem thêm video: Thượng úy nhảy từ cầu cao 20m cứu người ở Hà Nam. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

