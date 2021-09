Thượng úy “siêu anh hùng” Ngô Văn Thứ nhảy sông cứu người

Vào khoảng 11h30 phút trưa ngày 17/9, khi đang trên đường đi làm từ cơ quan về nhà, vừa đến giữa Cầu Châu Sơn, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), thượng úy Ngô Văn Thứ thấy nhiều người đang đứng trên cầu hô hoán cứu một cô gái đuối nước ở khu vực giữa sông Đáy. Không mảy may suy nghĩ, thượng úy Ngô Văn Thứ liền dừng xe nhanh chóng cửi quần áo, rồi từ trên cầu nhảy xuống sông, bơi ra chỗ người đuối nước khoảng cách từ trân cầu ra gần 100m và cứu thành công một cô gái đang chới với dưới sông. Thời điểm đó, nước sông dâng cao, chảy siết, khoảng cách từ trên cầu xuống mặt sông khoảng 20 m chưa kể phải bơi gần 90 m mới tiếp cận được nạn nhân khiến việc cứu người khá nguy hiểm vất vả. Tuy nhiên, thượng úy Thứ đã không sợ nguy hiểm với bản thân mình từ giữa cầu nhanh chóng nhảy xuống và bơi ra cứu sống cô gái. Chứng kiến hình ảnh thượng úy Thứ bơi dưới lòng sông để đến chỗ nạn nhân đuối nước một cách dũng cảm, nhiều người có mặt đã thán phục và đặt cho anh cái tên "Siêu anh hùng". Thượng úy Ngô Văn Thứ chia sẻ: “Khi đó chỉ thấy mọi người đứng trên cầu hô hoán cứu người đuối nước dưới sông, bản thân là một quân nhân, thấy vậy tôi không suy nghĩ gì cả cởi quần áo và nhảy xuống sông cứu người với suy nghĩ phải cứu sống được người bị đuối nước dưới sông”. Rất may mắn khi đang đưa cô gái vào bờ, có một thuyền đánh cá của người dân ngang qua nên quân nhân Ngô Văn Thứ đã bám vào mạn thuyền cùng ngư dân đưa được cô gái vào bờ an toàn. Cô gái được cứu sống an toàn. Chứng kiến hình ảnh thượng úy Thứ bơi dưới lòng sông để đến chỗ nạn nhân đuối nước một cách dũng cảm, nhiều người có mặt đã thán phục và đặt cho anh cái tên "Siêu anh hùng". Rất may mắn khi đang đưa cô gái vào bờ, có một thuyền đánh cá của người dân ngang qua nên quân nhân Ngô Văn Thứ đã bám vào mạn thuyền cùng ngư dân đưa được cô gái vào bờ an toàn. Khi clip ghi lại vụ việc, thượng úy Thứ tiếp tục được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của thượng úy Ngô Văn Thứ, Nhân viên quản lý bếp ăn Văn phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". >>> Mời độc giả xem clip ghi lại cảnh thượng úy Thứ băng sông cứu người.

Vào khoảng 11h30 phút trưa ngày 17/9, khi đang trên đường đi làm từ cơ quan về nhà, vừa đến giữa Cầu Châu Sơn, thành phố Phủ Lý (Hà Nam), thượng úy Ngô Văn Thứ thấy nhiều người đang đứng trên cầu hô hoán cứu một cô gái đuối nước ở khu vực giữa sông Đáy. Không mảy may suy nghĩ, thượng úy Ngô Văn Thứ liền dừng xe nhanh chóng cửi quần áo, rồi từ trên cầu nhảy xuống sông, bơi ra chỗ người đuối nước khoảng cách từ trân cầu ra gần 100m và cứu thành công một cô gái đang chới với dưới sông. Thời điểm đó, nước sông dâng cao, chảy siết, khoảng cách từ trên cầu xuống mặt sông khoảng 20 m chưa kể phải bơi gần 90 m mới tiếp cận được nạn nhân khiến việc cứu người khá nguy hiểm vất vả. Tuy nhiên, thượng úy Thứ đã không sợ nguy hiểm với bản thân mình từ giữa cầu nhanh chóng nhảy xuống và bơi ra cứu sống cô gái. Chứng kiến hình ảnh thượng úy Thứ bơi dưới lòng sông để đến chỗ nạn nhân đuối nước một cách dũng cảm, nhiều người có mặt đã thán phục và đặt cho anh cái tên "Siêu anh hùng". Thượng úy Ngô Văn Thứ chia sẻ: “Khi đó chỉ thấy mọi người đứng trên cầu hô hoán cứu người đuối nước dưới sông, bản thân là một quân nhân, thấy vậy tôi không suy nghĩ gì cả cởi quần áo và nhảy xuống sông cứu người với suy nghĩ phải cứu sống được người bị đuối nước dưới sông”. Rất may mắn khi đang đưa cô gái vào bờ, có một thuyền đánh cá của người dân ngang qua nên quân nhân Ngô Văn Thứ đã bám vào mạn thuyền cùng ngư dân đưa được cô gái vào bờ an toàn. Cô gái được cứu sống an toàn. Chứng kiến hình ảnh thượng úy Thứ bơi dưới lòng sông để đến chỗ nạn nhân đuối nước một cách dũng cảm, nhiều người có mặt đã thán phục và đặt cho anh cái tên "Siêu anh hùng". Rất may mắn khi đang đưa cô gái vào bờ, có một thuyền đánh cá của người dân ngang qua nên quân nhân Ngô Văn Thứ đã bám vào mạn thuyền cùng ngư dân đưa được cô gái vào bờ an toàn. Khi clip ghi lại vụ việc, thượng úy Thứ tiếp tục được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi. Hành động dũng cảm cứu người gặp nạn của thượng úy Ngô Văn Thứ, Nhân viên quản lý bếp ăn Văn phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ". >>> Mời độc giả xem clip ghi lại cảnh thượng úy Thứ băng sông cứu người.