Bộ Công an cung cấp thông tin “chiêu trò” của bà Nguyễn Thị Loan

Kết quả điều tra ban đầu về 2 vụ án liên quan đến Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và việc khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vimedimex đang được nhiều người quan tâm. Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, đối với những vụ án tham nhũng mà dư luận bức xúc, đặc biệt là những người đứng đầu thuộc diện chức vụ cao hoặc có ảnh hưởng trong cộng đồng mà vi phạm pháp luật thì ngoài việc chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên trong quá trình tố tụng, trước khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đều họp và xem xét rất cẩn trọng các vụ việc.

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời tại buổi Họp báo Chính phủ Thường kỳ Tháng 11.