Big C Thăng Long “cửa đóng then cài” vắng lặng do COVID-19

Theo đó, trung tâm thương mại Big C Thăng Long (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) đã tạm thời đóng cửa để phun khử khuẩn toàn bộ do có ca COVID-19 từng đến đây. Được biết, ca mắc COVID-19 đến siêu thị Big C Thăng Long mua sắm vào khoảng thời gian từ 15h - 17h30 ngày 22/5. Do thời gian kéo dài, đến nay đã quá 2 ngày nên TTTM này tạm dừng đóng cửa để truy vết. Thông báo tạm dừng hoạt động của trung tâm thương mại Big C Thăng Long. Trước đó, phường Trung Hòa đã tiếp nhận thông tin một nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống ở chung cư Gelexia Riverside, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, có đến mua sắm tại siêu thị Big C trên địa bàn. Phường Trung Hoà đã tổ chức lực lượng phối hợp với trung tâm thương mại Big C Thăng Long để trích xuất camera, tìm hiểu, xác minh những người tiếp xúc gần, truy vết phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Về thông tin có người đàn ông ngất, nôn ra máu trong siêu thị như trên mạng xã hội lan truyền, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cho biết đây là thông tin thất thiệt, không chính xác. Bãi để xe trước cổng chính dẫn vào siêu thị trống trơn, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đông đúc, chật kín chỗ đỗ những ngày trước đây. Tất cả đều cửa đóng then cài. Toàn cảnh siêu thị Big C vắng lặng trong chiều 25/5. Cũng theo quan sát của PV, một số người dân không nắm được thông tin siêu thị tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch nên vẫn có dự định đến mua sắm. >>> Xem thêm video: Phong tỏa, cách ly nhiều ngôi nhà trong đêm. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

