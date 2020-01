Bí mật trong sới bạc ở quán karaoke: Ông trùm tinh vi, hoạt động kín kẽ

Các đối tượng đánh bạc tại quán karaoke được đưa về cơ quan công an. (Ảnh: Nguoiduatin)

Mới đây, công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá ổ nhómtại một quán karaoke trên địa bàn thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An bắt giữ 101 đối tượng về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.