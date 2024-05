Bắt “tú bà” 25 tuổi cầm đầu đường dây môi giới mại dâm

Ngày 1/5, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Bích Thùy (25 tuổi) trú tại phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo thông tin, vào khoảng 21h50 ngày 25/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã kiểm tra tại khách sạn Metro Ban Mê ở phường Tân An và phát hiện trong 2 phòng của khách sạn này có 2 cô gái đang bán dâm cho khách. Đấu tranh nhanh, 2 gái bán dâm khai nhận, tối cùng ngày được Hà Thị Bích Thùy gọi điện đi ăn nhậu và bán dâm cho khách. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã đưa Thuỳ về trụ sở làm việc.

Nơi phát hiện việc mua bán dâm.

Hà Thị Bích Thùy cũng nhanh chóng được đưa đến cơ quan chức năng để làm rõ. Bước đầu, Thuỳ khai nhận, tối cùng ngày, Thuỳ đi ăn nhậu với một nhóm bạn và được 2 người đàn ông trong bàn nhờ gọi 2 gái bán dâm đến để mua dâm. Thuỳ trao đổi với khách số tiền ngồi nhậu cùng của mỗi cô gái là 1 triệu đồng, tiền mua dâm 1 lần là 3 triệu đồng, còn muốn qua đêm với mỗi cô gái là 6 triệu đồng. Số tiền này, Thuỳ sẽ cắt lại 1 triệu đồng tiền môi giới, còn lại Thuỳ đưa cho gái bán dâm.

Được biết, Thuỳ làm nghề spa và cầm đầu đường dây điều gái bán dâm chuyên nghiệp, với thủ đoạn tinh vi để hưởng hoa hồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chân dung “tú bà” một công đôi việc: vừa “điều đào” vừa bán dâm: