Bắt nữ quái đột nhập cửa hàng ở Nam Định trộm 13 điện thoại

Ngày 31/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, ngày 26/5, Công an huyện Nghĩa Hưng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ trộm cắp tài sản xảy ra đêm 25/5 tại cửa hàng buôn bán điện thoại di động “Tứ Diện Mobile” ở xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hân và tang vật vụ trộm.

Kẻ gian đã lợi dụng thời điểm đêm khuya, cửa hàng không có người trông coi để đột nhập, trộm cắp 13 điện thoại di động với tổng giá trị khoảng 49 triệu đồng.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao đấu tranh xử lý tội phạm, đến chiều tối cùng ngày, sau chưa đầy 24 giờ gây án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hưng đã điều tra làm rõ, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Thị Hân, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Đông Bình, thị trấn Rạng Đông, thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án. Hiện Cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo mỗi người dân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ tài sản theo hướng dẫn của lực lượng Công an; thường xuyên kiểm tra, củng cố hệ thống cổng, cửa, tường rào bảo đảm chắc chắn, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở đột nhập, trộm cắp tài sản; nếu có điều kiện nên lắp đặt các thiết bị bảo vệ như camera an ninh, chuông báo động…để chủ động phòng ngừa tội phạm trộm cắp.