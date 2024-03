Bắt giữ cô gái vì giúp bạn trai tiêu thụ xe máy trộm cắp

Ngày 11/3, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Cửa Nam phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy trên địa bàn, nên đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp điều tra, truy xét.

Nguyễn Diệu Linh và bạn trai Nguyễn Duy Linh tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Duy Linh (SN 1988, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm); Lê Quang Hoàng (SN 1991, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình) và Đỗ Phi Hùng (SN 1971, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Đỗ Phi Hùng và Lê Quang Hoàng.

Bước đầu, Cơ quan Công an đã làm rõ 3 vụ trộm cắp xe máy do nhóm của Linh, Hùng và Hoàng thực hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, cụ thể: Ngày 18/2, các đối tượng lấy trộm một xe Honda Wave Alpha màu đen đỏ trắng; ngày 25/2, ổ nhóm này tiếp tục trộm cắp một xe SH Mode màu trắng và ngày 26/2, gây ra một vụ trộm cắp chiếc xe máy Yamaha Exciter.

Sau khi trộm cắp tài sản, các đối tượng đã bán cho đối tượng L.B.D., SN 1994, trú tại tỉnh Nam Định để tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm cũng đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Diệu Linh (SN 2000, trú tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). Diệu Linh là bạn gái của Duy Linh và đã giúp bạn trai tiêu thụ xe máy trộm cắp được.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm còn thu giữ 3 xe máy gồm 1 xe nhãn hiệu Honda Lead màu vàng; 1 xe Honda Lead màu đỏ và 1 xe máy Honda SH 150i màu đen. Đáng chú ý, Nguyễn Duy Linh, Lê Quang Hoàng và Đỗ Phi Hùng đều đã có nhiều tiền án tiền sự. Cá biệt, Hùng có 9 tiền án trong đó 8 tiền án tội trộm cắp tài sản . Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng, tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.