Bắt giam 2 kẻ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 2/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt bị can hai đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép quy định tại Điều 349, Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng Vàng Mí Giàng và Lầu Mí Chứ tại cơ quan Công an.

Đó là các đối tượng: Vàng Mí Giàng (SN 1991, trú tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn) và Lầu Mí Chứ (SN 1994, trú tại xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn). Cả 2 đối tượng bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đồng Văn phát hiện vào khoảng tháng 1/2020, Giàng và Chứ đã tổ chức cho một số công dân trên địa bàn huyện Đồng Văn xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới để lao động tự do. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, Công an huyện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan An ninh điều tra để điều tra, làm rõ theo duy định của pháp luật.

Hiện vụ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, mở rộng.