Bắt đối tượng xâm hại tình dục, tống tiền bạn gái 12 tuổi

Ngày 24/9, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (SN 2003, trú tại thị xã Hợp Hòa) để điều tra về các tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Cưỡng đoạt tài sản. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Theo đó, vào khoảng tháng 7/2020, thông qua mạng xã hội, Tuấn làm quen rồi kết bạn với cháu T. (12 tuổi, trú huyện Tam Dương). Sau một thời gian tán tỉnh, bé T. đã nhận lời yêu Tuấn. Sau đó, Tuấn bảo T. gửi cho hắn xem “ảnh nóng” của mình. Tin lời dụ dỗ của bạn trai, T. đồng ý và đã gửi cho Tuấn 4 tấm ảnh khoả thân của mình.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn. Tuấn đã sử dụng chính những bức ảnh đó để đe dọa, yêu cầu T. đến nhà để quan hệ tình dục nếu không hắn sẽ tung ảnh cô bé lên mạng xã hội. Trước sự đe dọa của bạn trai, bé gái phải đồng ý quan hệ tình dục với Tuấn tổng cộng 3 lần. Không dừng lại ở đó, Tuấn còn bắt T. đưa điện thoại cho y dùng, nếu không sẽ phát tán ảnh và clip ghi lại cảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Đáp ứng yêu cầu của Tuấn, T. phải đi vay tiền bạn bè ở lớp để mua 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 6 đưa cho Tuấn. Sau khi nhận điện thoại, Tuấn tiếp tục yêu cầu T. phải đưa cho hắn 3 triệu đồng. Do không có tiền nên T. đã kể lại toàn bộ sự việc cho người thân. Đến ngày 11/8, Tuấn hẹn T. đến quán nước để giao tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ. Theo người dân địa phương, bố mẹ Tuấn đã li hôn từ nhiều năm trước, Tuấn ở với mẹ. Ở địa phương, kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn nên mẹ của Tuấn đã đi làm công ty để có tiền nuôi con ăn học. Sau sự việc xảy ra, mẹ Tuấn lại đóng cửa căn nhà để đi làm. Công an thị trấn Hợp Hoà cho hay, ở địa phương Tuấn chưa có điều tiếng gì. Bình thường vẫn được nhiều người đánh giá là ngoan. Sự việc cậu ta gây ra khiến nhiều người bất ngờ. Hiện vụ xâm hại tình dục tống tiền bạn gái 12 tuổi đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.