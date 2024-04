Bắt cặp vợ chồng lừa đảo bán hơn 5.000 thiết bị giám sát rởm

Ngày 10/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Dũng và Nguyễn Thị Nguyệt; ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Dũng, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nguyệt về Tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, nắm tình hình trên địa bàn và trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 01 nhóm đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức rao bán thiết bị có tính năng định vị, giám sát số điện thoại, theo dõi tin nhắn Zalo, Messenger trên phạm vi cả nước.

Tiến hành xác minh từ những thông tin, tài liệu thu được, ngày 4/4, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị Công an huyện Lục Nam, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành đấu tranh, triệt phá, bắt giữ 02 đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1994 và Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1997, cùng trú tại thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. 2 đối tượng này là vợ chồng. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng này, thu giữ: 5 bộ máy vi tính các loại, 13 điện thoại di động các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

Đối tượng Nguyễn Hữu Dũng.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận mình là người nhập hàng, đóng hàng, còn Nguyệt (vợ Dũng) sẽ đăng bài quảng cáo trên các trang mạng xã hội. Để thu hút người mua, 2 đối tượng đã quảng cáo không đúng tính năng của thiết bị. Theo đó, thiết bị mà 2 đối tượng nhập về chỉ có tính năng định vị và ghi âm nhưng các đối tượng lại quảng cáo là có thêm tính năng giám sát số điện thoại, theo dõi tin nhắn Zalo, Messenger. Bằng chiêu trò trên, từ tháng 9/2022 đến nay, 2 đối tượng này đã bán được trên 5000 đơn hàng với tổng trị giá 8 tỷ đồng cho khách hàng trên phạm vi cả nước.